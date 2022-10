Molinari direttore di Repubblica, quello che una volta era uno dei principali giornali italiani e oggi è un fogliaccio, scrive che con l’intervento di Renzi il terzo polo vota la fiducia alla Meloni. Lo scrive così bello chiaro senza tentennamenti, senza un briciolo di vergogna. È roba da matti, cose del genere probabilmente prima avrebbero portato direttamente al licenziamento, oggi non dirà niente nessuno..

CARO MOLINARI: Chi sta rinnegando le cose fatte in passato dal centrosinistra, è il tu caro PD! Non è il #TerzoPolo che si sposta a destra, è la destra che viene sulle nostre posizioni.

Reddito di cittadinanza Rigassificatori, trivelle Giustizia Pronti a collaborare su Riforma Costituzionale Europa non più nemica Non stravolgere il PNRR

Il #merito nella scuola, era nella riforma Buona Scuola di Matteo Renzi

E se farà ciò che dice, anche perché costretta dalla situazione difficile del Paese, vuol dire che dimostra più responsabilità di voi.

OK LO SAPIAMO DA TEMPO CHE Quando non sanno come distruggerti, usano quell’unica arma che possono avere. La stupidità. E la persona stupida è molto più cattiva di quella ignorante. All’ignorante, puoi sempre insegnare che certe cose non si fanno, allo stupido glielo potrai insegnare mille volte, ma fará sempre le cose con cattiveria e senza riflettere.

MOLINARI! L’intervento di Matteo Renzi , è stato una boccata d’ossigeno, una preziosissima infiltrazione di aria pura, dato che basta ascoltare adesso l’intervento della rappresentante dei cinque stelle così come le contestazioni del PD, e vieni preso immediatamente dal senso di nausea.

Matteo Renzi un gigante, in mezzo a discorsi insensati, a parole ripetute e forzate, lui ha dato l’esempio di ciò che deve essere l’opposizione: il contrasto al governo su punti precisi, il parlare quando non si è d’accordo, quando ci sono delle differenze sostanziali, ma non l’insulto continuo, non gli attacchi, non il delirio come quello che ho visto in questi giorni.

Un politico, ecco cosa ho visto, non chi pensa ai dispettucci, alle allusioni, a dare bacchettate e utilizzare caxxate sui nomi. RENZI! Bravo non posso che dire bravo , e lo sapevo che lei MOLINARI non sarebbe stato d’accordo con me!

Detto ciò dico! Se non sarebbe connivente, che il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, dovrebbe pubblicare una smentita in prima pagina, chiedendo scusa a Matteo Renzi, al TerzoPolo e soprattutto alla comunità di ItaliaViva.

Ma non sarà così, la rivelazione sul voto di fiducia al Governo Meloni, non è né una svista, né un refuso tipografico, è la perniciosa e maldestra strategia di screditare Renzi che, proprio nell’incipit del suo intervento, ha premesso il voto contrario.

Da giovane, mi sono formato politicamente sulle pagine di Repubblica e dell’Espresso, è passato tanto tempo, ma rimpiango ancora di non poter leggere le grandi firme che scrivevano su quei giornali. Oggi, quelle redazioni pullulano di mezze calzette, degni solo di fare i cronisti giudiziari e forse neanche quelli.

È avvilente che il secondo quotidiano italiano, per vendere qualche copia in più, si presti a scrivere simili bugie e travisare la verità, con l’unico scopo di arrecare nuocimento ad un Senatore della Repubblica e a una comunità di donne e uomini, che credono in quel progetto politico.

Anche oggi su Repubblica, Emanuele Lauria, definisce Renzi “l’avversario gentile”, come se nel suo intervento ci fosse accondiscendenza nei confronti del Governo, invece ha detto con garbo quello che doveva dire a Meloni e a tutti agli altri. È vero, le sue parole sono state più volte applaudite, anche dai banchi di destra e chissà quanti a sinistra avrebbero voluto, ma non hanno potuto farlo. Forse è stato questo a indurre Boccia a contestarlo, è l’ennesima prova dall’invidia, verso un’evidente inferiorità intellettualie. Oppure la sinistra avrebbe voluto un intervento più duro, carico di odio, come quello di Conte contro Draghi reo, a suo dire, di avergli sottratto la poltrona. Qualcuno glielo dica che è stato Renzi a mandarlo a casa e che Draghi è stato providenziale per il Paese La sinistra avrebbe voluto toni più duri, per omologare Renzi a Serracchiani o a Malpezzi, ma lui vola alto e a loro, donne e uomini, come oche giulive, non gli resta che alzare lo sguardo e fissare il cielo.

