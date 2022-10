Quando parla Renzi è come quando un tennista effettua il servizio, silenzio assoluto. Tutti ad ascoltare chi non dice banalità..

RENZI. Ha ricordato alla Presidente Meloni che ha una sosia che 6 anni fa andava a giro per protestare contro le trivelle ma si è anche complimentato per la scelta di Nordio , ha ricordato che sarà una opposizione costruttiva e se vuole siamo disponibili per una riforma costituzionale semi presidenziale….. Insomma come sempre un grandissimo Renzi che svetta rispetto alla pochezza dei competitori in aula.

Ha lavorato di fioretto ricorrendo all’ironia (arma degli intelligenti) per i suoi affondi a destra e a manca, tutti precisi e puntuali….. Un fuoriclasse come sempre !

A volte ci vuole il coraggio di dare ragione a chi ce l’ha. Le critiche sono estrapolate dagli accadimenti con lucidità, offrendo alle opposizioni una alternativa politica. L’avvertimento è che una opposizione pretestuosa e scarsa di contenuti farà solo ingrassare la destra nei sondaggi. Dopotutto era una risposta dovuta, non vi è rancore, perché è Letta che parla di opposizione unita e se il buongiorno si vede dal mattino, è meglio che si diano una svegliata in casa PD.

Dopo ore di indagini ho scoperto chi è il senatore del PD a cui Matteo Renzi ha rivolto queste parole : “Lo dico al Presidente, lei dovrebbe stare zitto quando parlano gli altri, e imparare almeno l’educazione, non dico la politica perché per lei è un impresa complicata” Si tratta di Francesco Boccia, e diciamo che non c’è da stupirsi.

VA BE NEL PD SI AGITANO NON SAPPENDO NEMMENO DA CHE PARTE SONO GIRATI – ORLANDO ESPELLE RENZI DALL’OPPOSIZIONE :

Boccia minaccia, “se si fa la commissione d’inchiesta sul covid, andremo in fondo”. Dimenticando che è quello che chiede Renzi.

Oggi arriva Orlando che dice: “Renzi non fa più parte dell’opposizione”! 🙂

Questi del PD, oltre ad essere ridicoli, non mancano di essere arroganti. Pretendono di stabilire chi è di sinistra, chi è dell’opposizione…..quando loro non sanno chi sono. Hanno bisogno di una commissione di saggi che glielo dica. Pero’ pretendono di dare patenti agli altri.

Quale è la vera preoccupazione di Orlando e company (ricordo che Orlando, vicino a D’Alema, è tra gli amministratori del fondo degli ex DS)?

Semplice, bisogna assegnare la presidenza delle commissioni bicamerali, che toccano all’opposizione: vigilanza Rai e Copasir.

Il coglioncello, ha paura che una delle due possa andare al terzo polo; considerando escluso dall’opposizione il terzo polo, si dividerebbero le commissioni con il M5S come hanno fatto finora.

A questo si aggiunge anche che sembra ci possa essere la commissione di indagine sulla gestione del covid.

Questa commissione, richiesta più volte da Renzi, preoccupa Dalemik, in quanto potrebbe andare ad indagare sulle intermediazioni di mascherine e respiratoti (inidonei) di D’Alema e Zingarettii. PORELLI SIAMO ALLE COMICHE POLITICHE.

