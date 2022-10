Questo PD fa rabbia perche non fa niente per capire che sta sbagliando e come un pugile suonato , e inutile che se la prendano con Matteo , Che secondo loro vira a destra hanno perso la bussola…Boicottare un forse UNICO Leader Renzi per anni e poi sposano i 5 scemi avete commesso l’errore più grossolano che potevate fare, ora vi schifano anche i vermi……..Azzerate tutto date un calcio ai vari sabotatori e di ciò che resta pensare bene con chi allearvi….

E ora i nodi arrivano al pettine.Come al solito o consuetudine i sondaggisti hanno dato la notizia di un sondaggio che da ulteriormente in calo il PD di 5 punti.

Premetto che mi dispiace moltissimo perché come tanti ho votato per molti anni la sinistra democratica del nostro paese e nel PD sono stato tesserato fin dall’inizio, è un calo che non fa piacere perché oltretutto ha determinato la crescita della destra fino a portarla a potere.

È evidente che la debacle del PD ha origine dal referendum del 4/12/2016 con l’estromissione di Renzi festeggiata con il più squallido dei brindisi, seguita da una interminabile e costante guerra mediatica infame nei suoi confronti non ancora terminata contornata da segretari del partito totalmente inadeguati.

Un paese come il nostro non può fare a meno di una sinistra democratica con la “D” maiuscola perché quella attuale ha iniziato da tempo un declino inesorabile e non può essere sostituita da un movimento che compra voti con un umiliante e dannoso RdC, questa non è democrazia.

È doveroso sperare in un nuovo congresso previsto per la prossima primavera ma non sarà con un normale rimescolamento di carte che si potrà ricreare una nuova sinistra democratica, solo un vero ed autentico cambio di cultura potrà riuscirci, molto difficile da ottenere con gli attuali dirigenti. In bocca al lupo vecchio PD!

Premetto che sono renziano della prima ora e mi addolora questo progressivo allontanamento tra PD e Renzi che, ovviamente, coinvolge anche il loro elettorato.

Spiace osservare che la maggior parte dei dirigenti del PD esprima continuamente odio, rancore e continue critiche verso tutto ciò che dice o che fa Renzi.

Oggi la situazione è rimediabile? Sono pessimista!.

Forse una nuova visione della politica italiana – dialogante, riformista, innovatrice, pragmatica – potrebbe avviare un percorso di aggregazione dell’elettorato di centro sinistra.

Vedo però emergere un ostinato appiattimento dei dirigenti del PD e dei suoi militanti, sulle posizioni selettive e conservatrici dell’estrema sinistra.

Ovviamente questa linea politica non può che portare al definitivo allontanamento, non solo di Renzi ma di tutti noi riformisti dall’area elettorale del centro sinistra

Non si può continuare a votare un partito che non ci rappresenta solo per paura della destra, il PD deve cambiare completamente dirigenti se vuole consensi, deve soprattutto staccarsi dai 5* che comprano voti col RDC, vergognoso.Fa male vedere una debacle simile continuare nella stessa direzione sempre pensando d’essere sulla strada maestra ma purtroppo non è così.

Questo PD fa rabbia, perche non fa niente per capire che sta sbagliando e come un pugile suonato , e inutile che se la prendano con Matteo , Che secondo loro vira a destra hanno perso la bussola…

