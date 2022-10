Torno sulla questione merito! Il merito in politica!Be! Il Parlamento rimarrebbe deserto con il cartello: “Chiuso per demerito”

Certo che se il #merito fosse declinato in Parlamento, in Regione e nelle Giunte comunali molti scranni rimarebbero vuoti e molte persone rimarrebbero a casa.

Ci guadagneremmo in qualità politica sicuramente.

L’uno non vale uno, la gavetta politica e lavorativa, la fatica di ottenere un risultato, l’intelligenza nel crescere e nel saper condurre riunioni e rapporti personali , il saper ascoltare e il saper rispondere, il ridimensionare il proprio ego perché ci sbatti il naso .. non esiste più.

Ho fatto le medie in un quartiere difficile di Milano , l’Isola, ed ho avuto professori che hanno saputo cogliere nel mezzo di classi devastare e devastanti il merito ed il talento di alcuni.

Non abbiamo galleggiato, siamo stati spinti verso il sapere ed oggi alcune mie compagne che provenivano da situazioni sociali precarie e in qualche caso di estrema povertà ricoprono ruoli importanti.

Perché c’è chi ha riconosciuto il merito della loro fatica e del loro impegno e passava i pomeriggi con noi a studiare..

Rivoglio il merito, rivoglio la fatica, rivoglio l’esperienza… anche in politica

Rivoglio amministratori locali per esempio che facciano l’assessore e non l‘influencer arroganti di fb ..senza averne “alcun merito” di destra o di sinistra.

La politica ha bisogno oggi di una velocità e di ricambio con uomini competenti e idee da attuare velocemente. Il mondo e cambiato e sta cambiando ulteriormente.Noi siamo fermi agli ideali del passato. Noi nelle democrazie avanzate siamo l’unico caso di immobilita, altrove spariscono gli Obama, i Blair, le Merkel..e noi viviamo da anni con personaggi senza merito (e quei pochi che meritano li boicottiamo,come e stato fatto con RENZI, o li mandiamo a casa come con DRAGHI) che convivono con vittorie e sconfitte restando sempre lì come fossero l’unica risorsa della politica italiana. Se qualcuno arriva dal nulla e nel suo spazio di tempo dimostra di fare, benvenuto. La premessa del suo potere però deve essere la responsabilità, senza risultati, prima o poi, paghi andandotene.

Torno sulla questione merito! Il merito in politica!Be! Il Parlamento rimarrebbe deserto con il cartello: “Chiuso per demerito” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo