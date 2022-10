HAI RAGIONE..MA È DURA CHE BOCCIA POSSA CAPIRLO!!!!! D’ALTRONDE NON C’È PIÙ TRIPPA PER TUTTO IL PD PRIMA O POI SE NE FARANNO UNA RAGIONE……E questi sono il vero PD. Avevano un grande maestro un leader come Renzi e si sono coalizzati contro e si permettono anche di nominarlo denigrandolo sono da TSO.

GRANDE MATTEO!!!!!! Con quello li” Il Boccia”. Avresti dovuto andare giù anche più duro. Perché è uno che non merita niente……..Boccia sei stato fortunato per il fiore che ti ha lanciato Renzi…..Per me è pari a un complimento….Boccia ti devi solo.vergognare Mantenuto dallo stato per ben 15 anni i coniugi BOCCIA E DE GIROLAMO…

Ieri a parte la Meloni, che rideva sotto i baffi, quella che si è divertita tantissimo sono io! Ne ha avuto per tutti, i sinistroidi li ha sbeffeggiati, ridicolizzati, ed era quello che si meritavano Discorso onesto, vero, come è lui, il nostro grande Renzi!

D’ora in poi, si guarderanno bene dall’interromperlo quando parla. È un compito, comunque, che sarebbe toccato al presidente del Senato.

Come si asfalta una pulce! Renzi a Boccia: “… Io parlo col presidente, lei dovrebbe stare zitto quando parlano gli altri e imparare almeno l’educazione, non dico la politica che è un’impresa complicata.” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo