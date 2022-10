Questa. Non e’ odio per la bravura,e’ killeraggio per conto dell’editore che pretende asservimento ai propri interessi da parte dei leader politici..

Ciò che è accaduto l’altra sera – casualmente (…) – dalla Gruber con Stefano Feltri è lo specchio di un Paese, dove la verità dei fatti viene sostituita da una narrazione molto fantasiosa di un certo giornalismo da 4 soldi.

Non solo il giustizialismo al posto del garantismo, ormai siamo all’assoluta menzogna al posto della verità dei fatti… Sono in malafede o davvero eseguono alla lettera gli ordini dell’editore… Bastava vedere il video dell’intervento di Renzi al senato. ” Prime parole… Noi non voteremo la fiducia al suo governo… ” Punto

Renzi, giustamente ha dato mandato ai suoi legali di querelare Feltri. Spero vada fino in fondo.

Nel panorama della diffamazione a prescindere, mancava la coppia Feltri Gruber. Anche questo è stato raggiunto, con una nuova querela, con tanto sollievo per Renzi. Aggiungo che i due, in questa occasione, non si sono fermati su Matteo. Ma hanno menato, e di brutto, anche il ministro Crosetto, chiamandolo direttamente in causa per conflitto di interesse, non solo per il ruolo che riveste oggi, ma anche per quello che svolgeva anni prima! Ora io non so se anche in questo caso ci siano gli estremi per una denuncia, ma nel caso sarebbe la constatazione incontrovertibile di come nel nostro Paese ci sia una informazione squallida, non attinente alla realtà dei fatti e prestata ossessivamente a colpire sempre più chi non la pensa come te, dettata dall’odio per la bravura di tanti soggetti, da danneggiare per questo motivo! La dimostrazione, ancora una volta, di un giornalismo poco serio, sporco, e non attenzionato da chi di dovere, sta nel fatto, assai amaro e poco onorevole, che il nostro Paese viene classificato nel mondo al trentaseiesimo posto. E per un Paese del G7, per la seconda manifattura in Europa, per la bellezza del suo patrimonio artistico e culturale primo al mondo che porta 20 milioni di turisti all’anno, per quanto si fa e si crea in Italia, con menti lucidissime e scienziati di provata fede internazionale, questo è troppo! Come è troppo sapere di avere giornalisti di questo calibro, pessimo e vomitevole, abituati ad inveire sui personaggi su citati, ma anche con altri innumerevoli nomi non sempre molto noti, massacrati come i peggiori della specie umana per atti, se così si può dire delinqueziali, ma che alla prova dei fatti finora nel 99% dei casi sono stati sempre smentiti. Ciò mi porta a pensare che nel nostro Paese ci sia buona parte della gente con una gran voglia di altro, vivere, cioè, in un Paese vero, che rispetti le posizioni altrui, con un giornalismo che sia deontologicamente sano e pulito, non dedito alle carognate che portano a pagare civilmente somme non indifferenti! Però, che non bastano a risanare, dopo le enormi cicatrici lasciate sulla pelle dei soggetti diffamati, che, purtroppo, non potranno mai tornare indietro per riprendersi tutto quanto hanno perso, dopo anni di odio e rancore cui sono stati sottoposti, da portare la credibilità ad essere pari allo zero. Risalire le posizioni dopo l’accertamento della verità, è pressoché impossibile. Sei stato distrutto, cancellato, rovinato, relegato in Purgatorio. Se ne salva qualcuno, a costo di enormi sacrifici, di un enorme coraggio e della forza d’animo che non viene mai meno, sapendo di avere dalla parte tua quello che conta, la verità! Questo, però, può essere per Matteo Renzi! E per gli altri poveri crocifissi, danneggiati e poi giudicati e non condannati, cosa si apre? Il baratro! Da cui non si viene fuori, passati nel dimenticatoio, distrutto una vita, fatta fuori una carriera! Ecco a questo porta il giornalismo italiano. Che, comunque, paga sempre poco per i danni straordinari che commette. Spero che il futuro sia diverso, che ci siano nuove regole e perché no, si faccia cominciare a pagare sul serio chi sbaglia, come dovrebbe essere in un Paese civile, dove la giustizia fa il suo normale corso, tenendo conto che di fronte alla legge siamo tutti uguali! Concludo con una frase di Alda Merlini, che Renzi ha ricordato nel suo strepitoso intervento al Senato e che ha emozionato, inchiodando la maggioranza e le altre opposizioni alle loro specifiche responsabilità, nell’uso improprio di parole false che fanno difetto al mondo della verità, volendola sfuggire con le bugie elaborate ad arte.

Vuoi colpire i tuoi avversari che ti costringono a subire l’impossibile? È semplice! ” Mostra la felicità. Non c’è niente che faccia impazzire la gente come vederti felice!”. Renzi lo fa, sorride, è un esempio! Dà coraggio! Però, non siamo tutti Renzi! Ma abituamoci, ne vale la pena!.

Speriamo in una nuova magistratura e leggi molto stringenti per chi distrugge la buona reputazione delle persone,il carcere è la cosa giusta,magari con pene alternative,non può essere lasciato al pagamento di un obolo ,grande e piccolo che sia

Questa. Non e’ odio per la bravura,e’ killeraggio per conto dell’editore che pretende asservimento ai propri interessi da parte dei leader politici.. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo