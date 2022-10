I molti bluff sull’innalzamento del tetto al contante

Non è vero che avvantaggia i poveri, perché l’attuale tetto a 2 mila euro risulta ampiamente superiore allo stipendio medio mensile di qualsiasi vero povero.

L’argomento più convincente in favore dell’innalzamento del tetto al contante (a ben 10 mila euro) è anche l’unico argomento convincente in favore dell’innalzamento del tetto al contante. Ovvero l’argomento ideale e filosofico, pienamente liberale, secondo cui ognuno è libero di utilizzare i propri soldi come meglio crede senza che nessuno gli possa contestare a priori nulla. Nient’altro che la presunzione di innocenza applicata al reddito e alle modalità di pagamento, un principio costituzionale che va rispettato ancor prima come atteggiamento culturale e personale che come stella polare dell’azione giudiziaria.

Altri argomenti convincenti in favore dell’innalzamento del tetto al contante, invece, non sembrano esserci. Non è vero che avvantaggia i poveri, come ha sostenuto la premier Meloni nel suo discorso al Senato, per il semplice motivo che l’attuale tetto a 2 mila euro risulta ampiamente superiore allo stipendio medio mensile di qualsiasi vero povero, che spesso a dire il vero non guadagna proprio nulla. Cosa potrebbe mai comprare in contanti un povero, con 10, 6 o anche 3 mila euro nella valigetta? Meloni e la Lega, principale sponsor di questa proposta nel governo, confondono due cose diverse. Conti correnti e carte di credito costano e anche non pochissimo, è sotto gli occhi di tutti, ma non è aumentando a livelli vertiginosi l’uso del “cash” che si dà sollievo al cittadino indigente vessato dalle banche. Chi può permettersi di pagare migliaia di euro un gioiello o una macchina (usata) è infatti assai probabile che un conto corrente e un bancomat ce lo abbia a prescindere, semmai il punto è che non lo vuole utilizzare; tutti gli altri non saranno comunque toccati dalla riforma perché la grande maggioranza delle persone fatica ad usare il contante (anche perché è sco-mo-do) per spese superiori al carrello medio del supermercato.

Ma dunque torniamo al “via”: perché non i poveri, bensì alcuni ricchi o benestanti non vogliono usare le carte digitali? L’argomento convincente riportato in principio sembra suggerirci che non ci deve interessare: fatti loro, purché siano legali. D’accordo, ma la domanda resta a livello generale, non si può eludere rinunciando in partenza al tentativo di capire i meccanismi che portano a prediligere questa o quella modalità di pagamento. La presunzione di innocenza è personale (ognuno è innocente fino a prova contraria), ma a livello collettivo, se c’è un “modus”, bisogna conoscerlo insieme a tutte le sue implicazioni prima di scrivere una legge. Nientepopodimeno che la Banca d’Italia nel 2021 scrisse che “Un aumento della quota di transazioni in contanti determinerebbe, a parità di condizioni, un incremento dell’incidenza dell’economia sommersa”, e (tra parentesi) l’ex ministro del Pd Padoan si rimangiò la dichiarazione citata da Meloni ammettendo che l’innalzamento del tetto al contante da mille a tremila euro voluto da Renzi fu un errore.

Che il contante, in un Paese già a elevata evasione fiscale come l’Italia, possa incoraggiare ulteriore evasione fiscale (o avvantaggiare il riciclaggio di denaro sporco) è così banale da poter essere difficilmente confutato, anche dati dalla mano. Quando si citano altri Paesi dove non c’è limite al cash (ad esempio Germania o Finlandia) per dimostrare che “il nero” non dipende dall’uso dei contanti (altrimenti Germania e Finlandia dovrebbero avere una evasione ben maggiore della nostra), si sta in realtà invertendo il nesso logico. È nei Paesi dove l’evasione è già bassa, per motivi culturali, sociali, economici, che si può tenere alto o non avere alcun tetto al contante. Se l’attitudine generale della popolazione è pagare anche il caffè con carta, se il senso civico altrove è più forte, se i cittadini hanno un rapporto col fisco più sereno e pagano le tasse meno controvoglia di noi (magari perché i servizi funzionano meglio e solito bla bla bla), ecco che si sono guadagnati uno spazio ragionevole per non avere alcun tetto al contante.

Siamo noi, è l’Italia, che non promette affatto bene per le dimensioni monstre del sommerso e per la tentazione si potrebbe dire atavica a “risparmiare” su parte di imposte e tasse. Questo si può e deve dire, senza paura di apparire dei poliziotti e salvaguardando l’approccio culturale di partenza alla libertà personale, che – siamo seri – non è mai stata in discussione.

I tecnici poi stabiliranno quale sia il limite più appropriato, se mille, l’attuale duemila o diecimila. Ma la politica non deve bluffare su un tema così importante facendosi scudo con un principio giusto ma scollegato dalla realtà, oppure mescolando problemi di diversa natura come le commissioni sul digitale. Perché non si propone di ridurre queste commissioni per gli esercenti, perché non si riducono i costi dei conti correnti soprattutto per le fasce più deboli (in parte questo già avviene), perché non si ragiona su come incrementare davvero i pagamenti elettronici? Se mai questo si farà, e noi diventeremo come la Germania o la Finlandia, allora molte remore all’innalzamento del tetto al contante in Italia potranno finalmente venire meno.

