Giù il velo per Mahsa, vittima del regime iraniano

NESSUNO NE PARLA MA! Crescono di ora in ora le proteste in Iran, sotto shock per la morte della ragazza di 22 anni, arrestata dalla Polizia morale a Teheran perché portava il velo islamico in modo “inappropriato”. Dopo le proteste al funerale, l’indignazione monta sulla stampa e sui social

“L’Iran è molto più di un regime criminale, i giovani hanno deciso che è tempo di cambiare”

“I giovani hanno coraggio e dignità. E voglia di cambiamento. Ma la politica occidentale tace: è bello tagliarsi i capelli, ma non basta. La mia rabbia è diventata armonia grazie a Bach, che ha saputo far sentire meno dentro di me il silenzio che c’è fuori” “Ascolto le notizie che arrivano dall’Iran con uno stato d’animo terrificante, perché vedere che i miei fratelli e le mie sorelle muoiono ogni giorno solo perché hanno voglia di pace e libertà, perché vogliono un Iran libero, solo per il desiderio di pace, libertà, armonia, di una vita normale oppure soltanto perché le ragazze non portano bene il velo, è un fatto inconcepibile, drammatico e da condannare.

