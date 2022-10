Polemica su La Russa per le parole sul 25 aprile: La RUSSA IL 25 APRILE E “Festa di tutti, anche di chi stava dalla parte sbagliata”

Sulla festa della Liberazione il numero uno del Senato ha detto: “Non sfilerò nei cortei, questa celebrazione è appannaggio della sinistra”. “Il 25 aprile atto fondativo della nostra democrazia”

“Le affermazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sul 25 aprile sono inaccettabili e confermano la difficoltà della destra italiana a riconoscersi nella storia del nostro paese”. “Il 25 aprile è festa nazionale perché la Repubblica e la Costituzione senza la lotta di Liberazione contro il nazifascismo non ci sarebbero stati. Il presidente del Senato quindi ripassi la storia e non segua, oggi che è la seconda carica dello stato, la lettura di chi vive quel passaggio della storia nazionale ancora come una sconfitta o una vittoria . Il 25 aprile fu la vittoria della libertà e della democrazia contro il regime fascista e la conclusione di un guerra patriottica per liberare l’Italia dall’esercito nazista occupante”.

IGNAZIO BENITO LARUSSA, PRESIDENTE DEL SENATO: Ma non era il Presidente di Tutti e poi non era il Presidente che tutti volevano? Per il 90% degli Italiani prima c’è stata la COMMOZIONE per la Elezione della Presidente Meloni e dalle sue capacità, poi il TRIPUDIO per il Presidente del Senato e l’Apoteosi per quello della Camera, tanto che adesso chiedono alla destromania un po’ di tregua dalle troppe emozioni, certi che cesseranno del tutto entro Gennaio.

Per dirla SEMPLICE SEMPLICE non è che un caffé nero diventa una camomilla perché sopra ci metti un po’ di schiuma di latte.

La domanda è se una carica istituzionale importate come la Seconda Carica dello Stato e votato al giuramento sulla Costituzione possa permettersi il lusso di commenti come questo e soprattutto di fare politica seduto su una poltrona che dovrebbe unire e non dividere. Utopia?? certamente mi vien da dire…Senza considerare che a dirlo è poi una persona che ha un certo tipo di soprammobili a dimostrazione della sua “vocazione”…Pazzesco…Ma veramente qualcuno pensava che La Russa fosse cambiato…poveri illusi …se il presidente del senato di tutti gli italiani(come lui..) fosse coerente dovrebbe fare la proposta di abolire il 25 aprile come festa nazionale… è comunque questa dichiarazione poteva farla prima di essere eletto ma si può capire che per ragioni di opportunismo ha pensato prima alla poltrona….

Se La Russa considera il corteo del 25 aprile appannagio di una certa sinistra, evidentemente ha i sensi di colpa per un ruolo non meritato! Che squallida giustificazione da parte della seconda carica dello Stato!! La festa della liberazione non è appannaggio di una certa sinistra, ma di tutti quelli che amano la libertà e la democrazia!! Lo ripeto per quelli che fanno gli GNORRI! I presidenti di Camera e senato non dovrebbero essere (almeno all’apparenza) super partes ?? Il 25 aprile, parte del cdx, non sosteneva che doveva essere la festa di tutti ?? Guarda caso l’intervista nel giorno della sfilata, con balilla, a Predappio. Cosa c’è da meravigliarsi? Cosa si aspettavano gli italiani che hanno permesso tutto questo? Di note stonate, in questa classe politica, c’è ne sono tante. Questa è una delle tante. Tanto poi le stesse persone negheranno di averlo votato e cambieranno nuovamente bandiera. Questa è l’Italia! Tutti quelli che pensavano ad una “normalizzazione” della destra si sono illusi. Tutto il marciume fascista già dopo pochi giorni dalla formazione del governo è uscito fuori..Rassegnamoci! NOOOOOOOOOOOOOOOO1

SERVE REAGIRE! PROPOSTA. Disertare qualsiasi manifestazione, convegno od altro, in cui siano presenti membri del governo e componenti della maggioranza, diventa un dovere civico. I nuovi fascisti si sono manifestati ed il potere non serve per dare all’Italia uno sbocco migliore, ma per peggiorare la già critica situazione. La Patria della meloni finirà molto male, grazie alle concessioni che la meloni sta facendo alla lega.

L’unica realtà è che aver perso le elezioni (straperso è una parola troppo forte visto i dati) non significa doversi conformare o stare zittii. Le nostre idee, a differenza di quelle di qualcuno, continuiamo ad averle e a sostenerle perchè radicate indipendentemente dai successi o dalle sconfitte. Non seguiamo l’estemporaneità dei proclama o dell’esaltazione di chi possa esserci al comando e non accettiamo il dover star zitti perchè ha vinto qualcun altro. Il senso del 25 aprile è anche questo, anzi è questo. Poter pensare, credere e sostenere indipendentemente da chi c’è al governo. Attenzione se la vostra speranza e credo è quella che l’opposizione stiano o debbano stare zitti…sa molto da fascismo…

E QUESTO E Punto B

Ora se alle Olimpiadi i premi sono tre, e cioè tre medaglie, la stessa logica andrebbe applicata quando si forma un nuovo governo, e cioè, più ministri di Fratelli d’Italia, un buon numero di ministri del PD e un discreto numero di ministri del Terzo polo. I Presidenti di Camera e Senato non possono essere scelti tra coloro che hanno perso una marea di consensi come la Lega o Forza Italia o i 5 stelle. La Meloni, dopo il risultato delle elezioni, ha detto: “Grazie italiani” per avermi votato! Salvini e Berlusconi non possono dire la stessa cosa. Eppure, Salvini, nonostante i scarsi consensi, riceve addirittura due incarichi, di ministro e di vicepresidente del Consiglio dei ministri. Inoltre mi è parso di capire che la Meloni vorrebbe affidare gli incarichi di sottoministri prima ai suoi amici di Fratelli d’Italia o ai suoi amici alleati e poi ciò che avanza agli altri. Il che resterebbe ben poco o quasi nulla. Ora se le cose stanno così ci troviamo di fronte a un governo che non rispetta affatto le altre scelte di voto, un governo che ignora del tutto il 63,91% degli astensionisti, un governo che governerà con un consenso popolare scarsissimo e di stampo monopartitico. Abbiamo, in sostanza, ripristinato il modello di governo fascista. Pertanto la legge elettorale andrebbe assolutamente cambiata, altrimenti alle prossime elezioni il numero degli astensionisti crescerà ancora di più e con l’ addio alla democrazia!

Polemica su La Russa per le parole sul 25 aprile: La RUSSA IL 25 APRILE E “Festa di tutti, anche di chi stava dalla parte sbagliata” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo