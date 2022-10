ROMANO PRODI DETTO IL MORTADELLE. ATACCA RENZI. FIGURARSI SE VOLEVA MANCARE!

ROMANO PRODI ATACCA RENZI. Fattene una ragione Prodi hai sbagliato obiettivo. Matteo Renzi non si tocca è un uomo onesto.

IL MORTADELLA ! ” Renzi avrebbe detto”…. Vi rendete conto? Sono arrivati a fantasticare sulle intenzioni immaginate! Più che ridicoli son penosi.

Purtroppo mortadella odia Renzi per i 103 voti contrario alla sua elezione a pres della rep ,Baffino non lo fece ministro e grazie a Renzi altrimenti si vendeva non solo armi ma tuttal,italia ,l ,odio e il livore vige nel loro DNA.

I dinosauri vogliono dare lezioni a Renzi, quando sono loro che hanno rovinato l’Italia. Questi imbecillì odiano Renzi perché è troppo intelligente e troppo ingombrante per i nani della politica italiana. Loro sono invidiosi !!

Romano Prodi attacca Matteo Renzi.

Renzi, rabbia e veleni «Sfido Prodi, D’Alema e Bersani sull’etica»

Prodi: “Nella politica si media ma bisogna essere in due per mediare.

Quando mi trovai nel mio primo governo con Bertinotti lui non voleva mediare ma rompere, come sta facendo oggi Matteo Renzi”,

dice Romano Prodi a La7.

“Se Conte avesse detto: mi vesto da muratore e vado subito a costruire il Ponte sullo stretto, Renzi avrebbe detto bisogna anche fare il Ponte per la Sardegna”.

Renzi: «Noi non abbiamo toccato un centesimo di danaro pubblico. Quelli che hanno preso le mazzette sui banchi a rotelle, sulle mascherine, sui ventilatori cinesi malfunzionanti, perché non fanno un bel confronto all’americana?».

«Vogliamo parlare di collaborazioni con istituzioni non pienamente democratiche? Sono pronto a un confronto etico con Romano Prodi su Kazakistan e Cina;

con D’Alema e Bersani su Telecom, Monte dei Paschi di Siena, soldi presi dai Riva su Taranto».

«La doppia morale di una certa sinistra è più noiosa che irritante».

«Finirà che saremo l’ago della bilancia anche nel prossimo Parlamento».

«Grazie a noi c’è stato Draghi, abbiamo mandato via Conte, Arcuri, Casalino e Bonafede»..

