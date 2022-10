Salvini: “Stop al reddito di cittadinanza per finanziare Quota 102”. E attacca le sanzioni alla Russia.Il vicepremier nel nuovo libro di Bruno Vespa: “Con lo stop al sussidio per 900 mila percettori, un miliardo per le pensioni. I rapporti con Russia-Unita? Niente di concreto”. L’invito a Schifani e Occhiuto per discutere del ponte sullo Stretto.

La guerra in Ucraina, i rapporti tra la Lega e i putiniani di Russia Unita, lo stop al reddito di cittadinanza per finanziare le pensioni anticipate con Quota 102. Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa per il nuovo libro La grande tempesta, torna sulle ombre del Carroccio filo-russo e parla dell’agenda del governo di Giorgia Meloni nei prossimi mesi.

OK. Can che abbaia….. Per adesso la sig.ra Meloni lo lascia parlare, poi a tempo debito, quando le avranno illustrato perfettamente la situazione economica tutto rientrerà. No migranti, no mask, ponti sullo stretto, tutti temi vuoti per farsi seguire in un discorso senza senso, ma perché non ha disdetto il trattato di amicizia tra Lega e Russia Unita?

40 anni di chiacchiere per costruire un ponte di appena 4 km. Mi chiedo ma se questa è l’efficienza della DX reazionaria e putiniana quand’è che riusciranno a mettere la prima pietra? Intano ieri sera la civile curva interista celebra un malavitoso con tanto di gran cassa mediatica. Fosse successo a Napoli ci sarebbe stato un putiferio mediatico infinito.

Mass-media che continuano a celare i comportamenti discriminatori territoriali con tanto di incitamento allo sterminio per il Vesuvio della razza napoletana che si perpetua con cadenza quasi quotidiana negli stati nordici. Questi sono quelli che adesso dovrebbero amministrare il bene pubblicoStiamo inguaiati!

Quando uno non ha le idee chiare!

Salvini è assai meno capace della Meloni e dire capace e gia tanto! ecco perche ha perso e perderà. Sempre di piu.Perche i bisogni degli italiani.vanno ben oltre il ponte sullo stretto, i migranti, ecc

Il CDX vuol abolire la legge Fornero perché, a suo parere le persone piangono per andare in pensione prima di 67 anni (ma non è vero), e poi vuol dargli gli incentivi economici per restare ancora a lavorare!

Sono in pochi che sono andati in pensioni a 67 anni senza frignare, gli altri, tra APE sociale, APE volontaria, opzione donna, quota 90 fino a dieci anni fa e quota 100 del governo gialloverde, sono al massimo sessantenni.

C’è ormai il calcolo contributivo per tutti, mandiamoli in pensione quando vogliono fatti i 60 anni, l’importante è che poi non lavorino in nero, e qui viene il bello o brutto, fate voi !

Da notare la totale passività e ignavia dei sindacati su una possibile riforma delle pensioni… eppure dovrebbe essere il loro pane quotidiano…ma a loro che importa…? A differenza della politica mica possono prendere scoppole alle elezioni…il rischio estinzione per loro non esiste. Eppure il mare sindacale e piatto no cè un filo contradittorio,tanto il popolino e ignorante

Perché invece il Salvini non propone lo sospendono per qualche anno vitalizzi,pensioni d’oro,stipendi parlamentari tanto con tutti i soldi presi potrebbero stare decenni senza stipendio,perché caro Salvini vuoi togliere agli ultimi per favorire i penultimi?

