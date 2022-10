Vicenda a metà tra la stupidità e l’ipocrisia. Come giocare con la vita e le sofferenze delle persone, pur di finire sui giornali. Brutte persone, Zan e quelli del PD che lo sostengono.

Mi fa infuriare l’uso bassamente strumentale di diritti complessi da affermare e causa di molti dolori. Come da manuale, il risultato è stato nessun diritto. Si creavano voti e si sono trovati rospi.

Quando la politica smarrisce il senso del ridicolo. Alessandro Zan, deputato del Pd, ha deciso di presentare nuovamente la sua legge contro l’omofobia eliminando due articoli. Il primo, quello in cui si prevedevano una serie di “definizioni”, e il quarto, che introduceva la cosiddetta clausola per la libertà di opinione.

Sono esattamente i due articoli che NON ha voluto eliminare nella scorsa legislatura e che hanno portato all’affossamento della legge. Affossamento a cui è stata data colpa a ITALIA VIVA che aveva suggerito di abolire o riformulare proprio quei due articoli per ottenere il consenso parlamentare sufficiente per fare passare la legge. Finalmente lo ha capito anche Zan e anche Letta che allora lo sostenne testardamente, che la sua proposta di legge non reggeva e bisognava cambiarla.

MA Questa vicenda conferma che la politica non abita più nel PD e i diritti sono solo bandierine da sventolare per riaffermara gli angusti confini del proprio spazio identitario, senza pensare alle aspettative delle persone in carne d’ossa, fino al punto di perdere il senso del ridicolo.

Vicenda a metà tra la stupidità e l'ipocrisia. E chi e in ballo! IL PD.

