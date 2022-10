25 aprile, Crosetto: “Chi serve le istituzioni deve presenziare le feste nazionali rispettando la legge”

“Ritengo che chi serve le istituzioni rispetta le leggi e le feste nazionali sono determinate dalla legge. Chiunque serve le istituzioni deve quindi presenziare le feste nazionali, rispettando la legge”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa ed esponente di Fratelli d’Italia, ospite di “Non è l’arena” (La7), dopo le polemiche sorte accanto alle dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio la Russa, anch’egli di Fratelli d’Italia, sul 25 aprile. Quanto al fascismo, “la posizione di Giorgia Meloni è chiara”, ha detto Crosetto, “il fascismo è un pezzo della nostra storia chiuso definitivamenbte, che dobbiamo ricordare solo per non ripetere gli errori fatti. Il fascismo ci ha regalato infamità come le leggi razziali”, rispettando la legge.

Sul Covid, Crosetto: “Nessun liberi tutti, approccio serio per la salute pubblica”

“Non si è scelto il liberi tutti, ma un approccio serio che ha l’obiettivo di tutelare la salute pubblica”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto ospite di “Non è l’arena” (La7) rispetto alle nuove misure del governo sul covid e l’invito del presidente della repubblica Sergio Mattarella alla cautela. “Ha suscitato scalpore il reintegro dei medici: abbiamo una carenza drammatica di medici. E’ stato detto in campagna elettorale che alcuni interventi del governo precedente rispetto ai non vaccinati erano stati eccessivi. Conosco la serietà del ministro della Salute e la sua competenza, penso che si prenderanno le decisioni necessarie a tutelare la salute pubblica”.

