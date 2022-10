Ha riparlato D’Alema e, malgrado sia intelligente, molto spesso non ne azzecca una….

D’Alema: “Meloni ha fatto quello che non abbiamo fatto noi, ha tenuto in piedi un partito vero”

Giorgia Meloni “è una donna che ha personalità e grinta. Cosa mi piace di lei? Che ha fatto quello che non abbiamo fatto noi: ha tenuto in piedi un partito, un partito vero, organizzato, che fa una politica di quadri, che ha fatto politica, non è un “Papa straniero”, ed è il segretario della gioventù del suo partito, che diventa capo del partito e quindi capo del governo… Per averlo fatto io, è stato considerato quasi un colpo di Stato”. Lo ha detto Massimo D’Alema ospite di “In Onda” su La7. “Ci siamo raccontati per 25 anni che era finito il Novecento e poi le elezioni le ha vinte il partito più novecentesco che c’è”.

Ha riparlato D’Alema e si nel ponte dei morti parla pure lui politicamente morto, malgrado sia intelligente quando parla fa male al italia, anche se. molto spesso non ne azzecca una….

……La Meloni ha grinta ( eccone un altro…!), ….e’ una che ha fatto politica come una volta in un partito di una volta…. ha vinto il partito più novecentesco che c’e’…..E appunto FDI e’ proprio un anacronismo, uno dei tanti moti della storia che a volte si diverte a spostare indietro le lancette del tempo politico e sociale, in compagnia di Orban e della sua Ungheria reazionaria, di Trump e dei suoi nuovi uomini bianchi, di Putin che vuole fare la guerra per far vincere la madre Russia. Vogliono resuscitare i confini, i territori, il sangue e la nazione contro le nuove tecnologie che abbattono quei confini, la globalizzazione, la quale, anche con mille contraddizioni, apre nuovi spazi per masse affamate e diseredate, le comunicazioni culturali ed intellettuali tra mondi e genti diversi. Per un po’ questi spiriti reazionari possono anche credere di essere vincenti e maggioritari, peccato che il continuo sviluppo delle forze produttive indotte dalle nuove tecnologie alla fine vince sempre e travolge tutto quello che si oppone ad esso.

Speriamo che anche in questo frangente faccia la sua parte.

