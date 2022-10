“Il 25 aprile atto fondativo della nostra democrazia”

“Le affermazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sul 25 aprile sono inaccettabili e confermano la difficoltà della destra italiana a riconoscersi nella storia del nostro paese”. Così Federico Fornaro (Articolo 1), deputato del gruppo Pd-Italia Democratica e Progressista. “Il 25 aprile è festa nazionale perché la Repubblica e la Costituzione senza la lotta di Liberazione contro il nazifascismo non ci sarebbero stati. Il presidente del Senato quindi ripassi la storia e non segua, oggi che è la seconda carica dello stato, la lettura di chi vive quel passaggio della storia nazionale ancora come una sconfitta e una vittoria della sinistra. Il 25 aprile fu la vittoria della libertà e della democrazia contro il regime fascista e la conclusione di un guerra patriottica per liberare l’Italia dall’esercito nazista occupante”.

Suvvia possiamo consolarci. Da qui al 25 aprile, ci sarà da seguire la lotta fratelli coltelli per la segreteria PD. Ma vogliamo mettere? Per quella data, forse, il presunto problema La Russa ce lo risolveranno i nostri volenterosi. Tra accuse di maschilismo, scissioni, botte da orbi modello frosinate, il fatidico 25 aprile non si presenta nessuno. Son tutti in tribunale a colpi di carte bollate o all’ospedale a suon di schiaffoni volati nelle segrete stanze .

POSIZIONE…..Ieri avevo consigliato La Russa di prendersi un 25 Aprile alternativo…..poi la sera ho visto su La7 gli sgangherati protagonisti del collettivo della Sapienza….un gruppetto messo su da Giletti per supportare il programma…..insomma roba da far impallidire il 68..quello vero…Capanna dove sei!!!….Ebbene loro volevano dialogare..ma fuori il fascista….ossia quello di FdI che pure non era presente. Se questo è l’andazzo e il gioco…..La Russa “DEVE” andare al corteo…..presentarsi…comiziare e subire…dimostrare che la festa è inclusiva….se no, non si fa più..e la sinistra si ritrova senza feticcio..L’ITALIA E’ LIBERA ANCHE NEL NON PARTECIPARE. E ANCHE QUESTA LA DEMOCRAZIA.

