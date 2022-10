La domanda che gela D’Alema in diretta incalzato da Concita De Gregorio nel corso di In Onda, programma in onda su La7. “Corrisponde al vero che lei è un consigliere di Giuseppe Conte?”,

Concita De Gregorio “Lei e Conte…” COPPIA DI “Bassissimo livello”.

Tra Giuseppe Conte e Massimo D’Alema c’è una certa sintonia che non può passare in secondo piano. Non è una semplice congettura o una soffiata giornalistica, ma un dato abbastanza evidente che tra l’altro non è stato oggetto di smentite.

Anzi, la conferma è arrivata proprio da uno dei diretti interessati. È stato D’Alema in prima persona a non fare mistero della presenza di contatti personali tra i due, respingendo al mittente narrazioni e sospetti al veleno.

L’ex presidente del Consiglio è stato incalzato da Concita De Gregorio nel corso di In Onda, programma in onda su La7. “Corrisponde al vero che lei è un consigliere di Giuseppe Conte?”, ha chiesto la conduttrice senza giri di parole. D’Alema l’ha giudicata una domanda “di bassissimo livello” e si è detto stupito da ciò che gli è stato chiesto. Comunque, al di là della considerazione personale, la domanda posta è stata molto chiara e andava dritta al punto. Concita De Gregorio un pò alterata, reagisce, rispondendo! di basissimo livello sara “Lei e Conte…” COPPIA DI “Bassissimo livello”.

Per questo sig.D’Alema si è mostrato abbastanza titubante, lasciandosi andare a qualche secondo di riflessione in silenzio come se stesse riflettendo su cosa replicare.

Alla fine D’Alema ha partorito la seguente risposta: “Non ci sarebbe nulla di male, voglio dire…”.

La situazione ha messo in risalto anche una sorta di imbarazzo.

Ma poi, togliendo dal tavolo l’impaccio, ha ammesso chiaramente: “Ogni tanto dialogo con Conte, è una persona garbata. Ma anche con tanti altri di cui non sono consigliere”.

De Gregorio. Ma tra quei “tanti altri” non rientra ad esempio Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Anche con Enrico Letta, segretario del Partito democratico, non ha dialogato nell’ultimo periodo.

D’Alema. Moltissime persone mi hanno cercato. Oltretutto io dirigo una rivista. Se lei vede le persone che ci hanno scritto nel corso di questi anni… Ho anche dedicato un numero alla destra in cui ha scritto anche la Meloni, non se n’è accorto nessuno”, ha aggiunto.

D’Alema ha inoltre fatto sapere che semplicemente dialoga con chi lo cerca: “È chiaro che non mi metto al telefono a cercare Conte”.

De Gregorio. Cosa vuole intendere? È stato direttamente Giuseppe Conte a contattarlo in maniera privata? Sarebbe curioso sapere se nei colloqui telefonici ci si limita ai soli giudizi sulla politica, alle osservazioni sull’attuale contesto dei partiti. Oppure se si va oltre, avanzando ad esempio dei consigli (legittimi, ci mancherebbe) all’attuale presidente del Movimento 5 Stelle.

Sarebbe però un’immagine desolante vedere il M5S che riparte dalle dritte di D’Alema.

LASIAMO PERDERE D’ALEMA ORAMAI A DIMOSTRATO CHE UOMO DI (M) E. E ALLORA DO LA MIA OPPINIONE SUL CONTE PURE DI(M) CONTE UN UOMO DI PLASTILINA CHE SI MODELLA COME VUOI! Da Bolsonaro ad ammiratore di Lula .. da destra a sinistra ….da Putin a contro Putin …Soddisfa tutte le aspettative ma quel che preoccupa è che molti ci cascano!!! In effetti, l’individuo di plastilina (uomo è un concetto forte), mi richiama alla memoria un simpatico cantante spagnolo di origine genovese, che, 40 e passa anni fa, girava per i ristoranti e le cantine di Lloret de Mar, canticchiando un motivetto un po’ allusivo “Que te la pongo”. Lui, sicuramente lo “pone” ai beoti che lo votano, e poi, quelli della mia generazione, pensano più al pongo che alla plastilina.

Non so se AVETE seguito l’intervista che ho sintezzitato nel pos qui sopra di d’Alema sulla7 io lo seguita finché a detto che conte lo chiamava di sovente forse per mettersi d’accordo per distruggere il PD,ora voi che fate parte dell’assemblea nazionale come fate ad accettare tutto questo? per uno come mè che ha militato in questo partito per più 40 anni dal p c i a oggi io vivo certo con le persone della mia età ma anche con i giovani e vedendo tutto questo lo sapete cosa dicono che un partito vecchio e senza idee però vorrebbero che fosse un partito fatto di giovani e soprattutto con idee giovani, che tristezza che il PD finirà in mano a Conte. Almeno riconoscete che Renzi lo ha scoperto prima di voi… E chiedete scusa per tutte le volte che lo avete fatto Santo.Già fosse stato per voi e per zingaretti avreste Conte o morte e Ciampolillo ministro. Svegliatevi dal torpore e controllate chi sono i veri nemici.

