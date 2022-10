Quattromila partecipanti secondo gli organizzatori, circa la metà per la questura. Sono questi i numeri della manifestazione a Predappio dove i cosiddetti ‘nostalgici’ hanno ricordato il centenario dalla marcia su Roma. Una realtà ben lontana dai pensieri di chi ipotizzava che oggi, nel paesino sulle colline romagnole, si sarebbero riversate almeno diecimila persone. Il corteo è partito dalla piazza principale della cittadina del Forlivese per dirigersi poi verso il cimitero dove è sepolto Benito Mussolini.

Noto che la polemica sul silenzio della Meloni per il centenario della marcia su Roma, prosegue. Sarebbe davvero cambiato qualcosa se la Meloni, per l’ennesima volta, avesse condannato il fascismo? No.

Dopo pochi giorni, ma che dico poche ore, si sarebbe levato il solito belato (se preferite muggito) che avrebbe sottolineato nell’ordine: a) sta fingendo chiaramente, sotto sotto prepara un colpo di stato fascista b) non è stata chiara, non è sufficiente c) vedremo, resto dubbioso d) ma la Meloni 30 anni fa diceva una cosa diversa e) la Meloni così delude parte dei suoi votanti f) il 25 aprile è dietro l’angolo: se non partecipa a qualche mega-manifestazione ANPI (con bandiere israeliane bruciate, come d’abitudine) con collettivi di sinistra e vari intellettualoidi ZTL da strapazzo, tutti pronti all’imboscata e al redde rationem è chiaramente fascista g) appoggia Zelensky e Zelensky come ci dice il compagno Putin è filo-nazista, facciamo la guerra di liberazione dall’Ucraina nazistoide h) blablabla (il/la PdC, le scarpe cambiate, l’auto non italiana, e via con la Novella 2000 del perfetto politico democratico). Se dopo la dichiarazione resa in occasione del ricordo 16 ottobre 1943, qualcuno ha ancora dubbi, restano solo (seri) problemi.

ECCO PERCHE .Io continuo a meravigliarmi che tanta gente pretenda da Meloni che maledica il Fascismo, che se ne dissoci, che non perda occasione per parlarne al negativo ecc. Ma lo comprendete che G. Meloni viene da quella ideologia o no? Ovviamente non banalizzo dicendo che lei ha le foto di Mussolini nella borsetta o che a casa ha una collezione di fez e gagliardetti del ventennio, lei si sa ben camuffare da democratica, tra l’altro non sarebbe mai riuscita a farsi accettare dal consesso internazionale se così non avesse fatto. Ma la sua natura resta quella di sempre e lei dovrà lottare contro se stessa ogni giorno per tenere sopite le pulsioni estreme dalle quali proviene….fino a che ci riesce.

