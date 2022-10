Renzi: “Una parte dell’opposizione usa il fascismo non sapendo cosa altro dire”

“Ho l’impressione che ci sia un problema di una parte dell’opposizione che utilizza il fascismo non sapendo cosa altro dire. Ci sono persone a Predappio, una cosa gravissima e vergognosa. Ma al governo di questo paese c’è una leader eletta ed ha il dovere di governare: ma basta con il fascismo”. Lo ha detto Matteo Renzi ospite di “Zona Bianca”, (Rete 4). “Il Pd non solo ha fatto la campagna elettorale di fatto per la Meloni e ora dice che Meloni ha fatto un governo di destra. E che doveva fare? Il punto era non far vincere Meloni”, ha aggiunto il leader di Italia viva. “Il Pd, invece di contestare Meloni contesta me e invece di sostenere il rigassificatore di Piombino fa polemica sul merito”.

"Il Pd si sta facendo mangiare dal M5s, ha pigiato il tasto dell'autodistruzione. Sono andati in parlamento a dire che Meloni ha fatto un passo indietro rispetto agli uomini: ma vai a contestare Meloni dicendo che ha fatto un passo indietro rispetto agli uomini? Alla prima donna presidente del Consiglio?". Così Matteo Renzi ospite di "Zona Bianca" (Rete 4). "Quando ho sentito serracchiani non sapevo dove battere la testa", ha aggiunto il leader di Italia viva. "A Conte del reddito di cittadinanza non interessa niente, interessa solo del M5s".





