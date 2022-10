SIAMO ALLE SOLITE. Anche i sassi hanno capito che la palla al piede che ci impedisce di vivere e’ l’enorme debito pubblco che ci succhia oltre 70 mld l’anno solo di interessi.

Servono professionalità competenti certo il governo e’ politico ma se non sa fare fa solo casino.

Ma come si può fare per fare entrare nella zucca dura degli italiani che quello che tu dici è la verità. Io sono vecchio, ma penso con tristezza al.domani dei figli e nipoti! Cosa si deve fare perche svegli questi cervelli addormentati? Possibile che solo pochi abbiano a cuore le sorti del nostro Paese? serve insistere a dire come stanno le cose,io pregherò perché Dio illumini le dure cervici degli italiani! Per quanto mi riguarda ormai la mia vita l’ho vissuta sia nel bene ( Renzi e Draghi ) che nel male ( Salvini Conte, PD con Zinga e Letta, e ora con l’attuale Governo) ma per i nostri figli e nipoti, e per tutte le nuove generazioni vedo addensarsi tante brutte nubi nere all’orizzonte! Speriamo che Renew Europe abbia il successo che merita e sposti le lancette verso il sereno!

Io mi meraviglio di quanto credito gli diano al governo MELONI un po’ tutti. Ora hanno pure deciso che il Covid è scomparso, erano quelli che negavano i morti, vicini ai no vax.

SIAMO ALLE SOLITE.

Anche i sassi hanno capito che la palla al piede che ci impedisce di vivere e’ l’enorme debito pubblico . Il debito pubblico italiano ha ormai superato in valore nominale quota 2.300 miliardi di euro, mentre la sua incidenza sul prodotto interno lordo era – a fine 2018 – pari al 132,1 per cento. È un fardello che condizionerà le scelte di politica economica per i prossimi anni. Che ci succhia oltre 70 mld l’anno solo di interessi.

È il valore di due finanziarie, versato dalle nostre tasse ai creditori, invece che essere investito in riforme, beni e servizi.

E il debito resta, una palla al piede che lasciamo in eredità ai nostri figli e nipoti.

Ma la responsabilità non è solo dei governi che, dagli anni ’80, l’ hanno accumulato, ma degli italiani che hanno chiesto e accettato il patto scellerato che alcune forze politiche stipularono con loro in cambio del potere.

Noi vi diamo, in deficit, tutto o quasi quello che chiedete, voi non disturbate i nostri giochi di potere. Cosi’ il debito cresceva e l’Italia peggiorava, tra immobilismo, sperperi e mancata crescita.

Negli ultimi dieci anni solo due governi hanno contrastato questa folle strategia. Entrambi, Renzi e Draghi, non a caso fatti fuori dagli eredi politici storici dei contraenti il patto scellerato.

Assistenzialismo in cambio di immobilismo e mancate riforme.

Ora la destra al governo ricomincia il gioco.

Si presenta con la faccia suadente e il piglio decisionista di Meloni, ma discute come aumentare il debito di 4 o 5 punti percentuali, con la scusa del sostegno contro la crisi energetica.

Debito buono? O polverizzazione delle risorse in contentini post elettorali di chi, con la scusa del prezzemolo (crisi energetica), gira l’orto (i soliti clientes)?

Le coperture indicate appaiono essere virtuali, alcune velleitarie.

Per questo, dietro la facciata accattivante del Signor Presidente, c’è la solita maretta in maggioranza.

Salvini preme e anticipa misure ardite per apparire il vero uomo che detta l’agenda a Meloni.

FI morde il freno, interessata solo a rivalersi per essere stata esclusa dai dicasteri economici.

FdI è ferma aspettando Meloni, che parla d’altro.

Giorgetti in imbarazzo, vorrebbe vestirsi da Draghi, ma in guardaroba trova solo un costume da Claudio Borghi che ricomincia a mettere nel mirino L’UE.

Non sappiamo quanto le affermazioni più responsabili di Meloni siano frutto di un grande ripensamento, o siano solo dettate da una doppiezza tattica d’altri tempi.

Lo scopriremo presto.

L’impressione è che, se non vorrà essere fatta fuori come accaduto a Renzi e Draghi, dovrà accentuare la sua recita di due parti in commedia a tutto svantaggio, ancora una volta, del Paese.

Che, magari, continuera’ ad accontentarsi di bonus e “ristori”, che restituira’ con tasse e carovita prendendosela con tutti, tranne che con se stesso.

Vedremo.

SIAMO ALLE SOLITE. Anche i sassi hanno capito che la palla al piede che ci impedisce di vivere e’ l’enorme debito pubblco che ci succhia oltre 70 mld l’anno solo di interessi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo