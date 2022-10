Su quale PROSTITUZIONE GIORNALISTICA è stato scritto? A LASTAMPA!

Non sono ancora contenti ? Devono distruggere un patto che IV e Azione hanno fatto e che tutti gli iscritti e simpatizzanti di ambo le parti hanno condiviso e rispettato fedelmente .

Anche l’autore di questo articolo andrebbe denunciato a chi di dovere !!!

MA.La meglio cosa è ignorarli. Noi sul territorio siamo molto contenti di lavorare insieme. Abbiamo entusiasmo e voglia di fare, e loro lo sanno e fanno di tutto per far nascere sospetti e malumori, ma non ce la faranno.

RENZI-CALENDA! State dimostrondo una grande maturità politica e non solo questa è una novità che sicuramente non gli va giù se no come fanno a vendere i giornali? Avanti così con le vostre idee. Renzi è come tanti altri grandi: “nessuno è profeta in patria” E sopratutto lo odiano perchè è l’unico politico italiano che chiamano nel mondo per conferenze, lo pagano bene ed ha un gran bel reddito.

Titolo di un giornale: “Renzi-Calenda già ai ferri corti” … e non so di quale giornale si parli, uno dei tanti, tanto basta nominarne uno e sono tutti uguali. Ecco la risposta di Calenda:

“Vediamo se riesco a fare una cosa definitiva: da quando abbiamo iniziato (certo non molto tempo) questo percorso politico io e Matteo Renzi, non abbiamo MAI litigato. Ci sentiamo la mattina e gestiamo le questioni parlandoci. Il contenuto di questo articolo è falso”. Poche parole e definitive, ciò che non è definitivo è il comportamento squallido e scarsamente professionale della maggioranza dei giornalisti italiani… Purtroppo è così..

Calenda è stato costretto a pubblicare un post, dopo che l’ennesimo giornalista, questa volta della Stampa, ha fatto illazioni sui rapporti tra Azione e ItaliaViva. “Da quando è iniziato il nostro percorso politico, non abbiamo mai litigato”, ha scritto Calenda, per chiarire il rapporto con Renzi. Paventare il litigio tra i due leaders, è la nuova strategia messa in atto dai dem, insieme all’accusa che il TerzoPolo vuol fare da stampella al Governo. Quindi per Letta la strada è opposizione dura senza se e senza ma, decidendo di stare fuori dalle riforme, salvo poi brigare con Meloni sulle vicepresidenze delle Camere, ottenute dando una mano per l’elezione di LaRussa.

Chi conosce appena un po’ Renzi, dovrebbe sapere che la politica la sa fare e che, al netto della campagna denigratoria, quando ci si mette i risultati li porta a casa. È questa la vera paura del PD, ha il terrore che quanto è accaduto in Francia, possa essere replicato in Italia.

La vera e unica novità è la nascita del partito social democratico che, nel medio termine, sottrarrà voti a destra e sinistra, per questo il nuovo schieramento politico fa paura, esso ha una notevole forza attrattiva, ora chi non condivide i vari Orlando, Speranza, Provenzano e i Bettini vari, sa che può trovare accoglienza nell’unico partito realmente riformista. I primi effetti si stanno già verificando, tanti amministratori e dirigenti locali del PD, hanno aderito ad Azione e a ItaliaViva e la prossima Federazione accellererà il processo. Quindi alla Ditta non rimane che screditare Renzi e non Calenda, che viene evidentemente giudicato meno efficace. È il disegno dell’ex segretario ad essere pernicioso, ha svelato lui stesso l’intenzione di svuotare la sinistra e la destra, di quanti non si riconoscono più nella vecchia politica. Al PD dilaniato dalle lotte interne e orfano di Conte, che va per i fatti suoi, non resta che identificare nemici contro cui scagliarsi e questo lo sa fare bene, con l’aiuto della stampa, di certi intellettuali e parte della magistratura. La politica non si fa incolpando altri e mettendo in atto il sistema Zan, che consiste nel sabotare un provvedimento, per poi addossare la colpa ad altri. Se il destino del PD è quello di farsi guidare da Boccia, Malpezzi e Serracchiani, è un destino segnato, senza politica e senza futuro.

