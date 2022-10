Ucraina, Berlusconi: “Miliardi per la ricostruzione e non armi, così Zelensky forse tratterebbe”

Si può arrivare a una trattativa di pace nel conflitto ucraino? “Forse: solo se a un certo punto l’Ucraina capisse di non poter più contare sulle armi e sugli aiuti e se, invece, l’Occidente promettesse di fornirle centinaia di miliardi di dollari per la ricostruzione delle sue città devastate dalla guerra. In questo caso Zelensky, forse, potrebbe accettare di sedersi al tavolo per una trattativa”. Lo ha detto intervistato da Bruno Vespa per il suo ultimo libro, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Vespa obietta che Vladimir Putin dovrebbe almeno lasciare le due regioni (Kherson e Zaporizhzhia) occupate e annesse dopo le altre due del Donbass (Donetsk e Luhansk). Berlusconi sembra d’accordo, pensa però che non si dovrebbe discutere l’appartenenza alla Federazione Russa della Crimea e fare un nuovo referendum nel Donbass con il controllo dell’Occidente. Berlusconi è convinto che Putin sia “un uomo di pace”, confessa a Vespa che ha provato a chiamarlo due volte senza esito all’inizio della guerra e dopo non ha più insistito.

——————————————————————————————————————————————

Ma Berlusconi e’ in se’? Ucraina distrutta e aggredita da un carnefice invasore che la ha martirizzata e che continua, dovrebbe invece arrendersi per compiacere il suo carnefice proprio ora che restituendo pan per focaccia, grazie agli aiuti anche militari dell’occidente, comincia ad espellere il barbaro invasore facendogli pagare dei prezzi altissimi……? C’è poco da essere “comprensivi” con Berlusconi. Da lui arrivano due segnali: 1) non lo ascolta nessuno (e questo è un bene); 2) questo governo non arriverà a mangiare il panettone e se le va bene la colomba (e questo è ancora meglio).

Soldi per la ricostruzione in cambio del negoziato. Ma SU COSA dovrebbe vertere il negoziato? Già B. lo disse (resa di Kiev, con annessi e connessi). Oggi corregge il tiro e dice: cessione della Crimea. Che bisogna negoziare, prima del botto atomico, lo dicono tutti, io compreso (e nel forum qualcuno in modo assai azzardato mi ha dato perciò del “putiniano”). Mi pare che sin qui solo Elon Mask aveva avuto l’ardire di buttare là la proposta di cessione della Crimea, come ballon d’essai, e in effetti credo che i russi non la restituiranno, a prezzo di sparucchiare qualche missile a testata nucleare. A livello di servizi segreti anglo americani e russi, sospetto che il negoziato sia già in corso. Ma di certo non lo vanno a dire a Berlusconi. Un governo non va in ordine sparso: mentre manda cannoni semoventi, al contempo proclama che non bisogna mandare cannoni, ma opere di pace. O almeno. di cemento (e il signor B. si, che se ne intende!), quasi che i cannoni glieli avesse mandati Letta.

Ucraina, Berlusconi: “Miliardi per la ricostruzione e non armi, così Zelensky forse tratterebbe” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo