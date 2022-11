HO! L’impressione è che Giorgia Meloni, nelle sue prime uscite da premier, abbia un po’ bluffato.

Prima di tutto merita le congratulazioni per essere diventata il primo Presidente del Consiglio donna. Un risultato conquistato senza concessioni o aiutini. Come invece avviene a sinistra, dove gli unici spazi che trovano le donne sono quelli concessi dagli uomini.

Tutti hanno notato come abbia cercato fin da subito di darsi un tono istituzionale. Quando ha parlato del merito, del debito da ridurre, delle tasse da abbassare, è sembrata quasi una leader liberale. Ecco, quasi. Il punto è che può permettersi di usare certi argomenti perché lo spazio politico liberale non è presidiato da nessuno. E non lo è perché chi dovrebbe farlo (il cd terzo polo) continua invece a rivolgersi a sinistra (al Pd), e questo mentre quella stessa sinistra continua a ricorrere la sua versione più massimalista e populista (5stelle, sinistra italiana, verdi), sempre più a sinistra.

In pratica la Meloni ha scavalcato tutti al centro. Solo che restano parecchie contraddizioni. Su molte cose, importanti come europeismo e atlantismo o più concrete come le trivelle, fino a poco tempo fa aveva idee molto diverse. Su altri argomenti invece appare confusa, come quando dice di voler favorire le aziende “a più alta densità di lavoro”, ignorando(?) che questo significa penalizzare la produttività e quindi impoverire il paese.

Insomma, chi pensava di trovarsi di fronte un mostro fascistoide e reazionario è rimasto a bocca asciutta; ma anche gli improvvidi paragoni con la Thatcher fanno un po’ ridere. L’impressione è che la prima uscita sia stata facile, soprattutto grazie alla triste pochezza delle opposizioni. Basterà attenderla ai primi atti concreti per farsi un’idea più precisa.

Per il resto osserviamo come a parlare di temi quali il merito, il garantismo, la riduzione delle tasse, sia oggi un governo di destra, mentre nel terzo polo, che proprio su questi argomenti dovrebbe giocare di sponda, qualcuno perde tempo a interrogarsi se unirsi alla sinistra per fare un'opposizione più dura. E allora forse vale la pena ribadirlo: il terzo polo o è liberale, indipendente ed equidistante

