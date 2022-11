Meloni e Fratoianni la pensano allo stesso modo sull’ambiente, anche se non lo sanno. COME DI CONSEITUDINE I DUE ESTREMI SI UNISCONO.

Nonostante le accuse al discorso programmatico della neo premier, l’ambientalismo di Roger Scruton ha molto in comune con quello della sinistra italiana.

Nel suo discorso programmatico, Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l’importanza di un ambientalismo di destra, citando un riferimento del pensiero conservatore come Roger Scruton. Si tratta di una mossa molto importante, considerando i tanti – a sinistra -, che la vorrebbero imprigionare nella poco edificante etichetta di postfascista, spesso assumendo che gli intellettuali stanno dall’altra parte e che la destra sarebbe priva di ceti colti e riflessivi.

Meloni, invece, è da anni che cerca di dare corpo a un ampio universo valoriale di destra, che vada ben oltre i nostalgici. Altri intellettuali, come il neo ministro Gennaro Sangiuliano, hanno percorso questa strada, nel caso di quest’ultimo con la riscoperta di Giuseppe Prezzolini.

Nel caso di Scruton, un grande lavoro è stato fatto dalla casa editrice del giovane opinionista Francesco Giubilei, capace di animare un vasto perimetro politico che attualmente coincide con l’eurogruppo dei conservatori. Un’operazione fondamentale per guadagnare agibilità politica, considerando che il conservatorismo inglese è – per tradizione storica -, apertamente antifascista (e capace, quindi, di legittimare la destra italiana su questo fronte).

Eppure, paradossalmente, nonostante le accuse della sinistra di aver fatto un discorso di destra, l’ambientalismo di Roger Scruton ha molto in comune con quello di Fratoianni & co. Aspetto che, dal mio punto di vista, non è necessariamente un fatto positivo. Scruton, infatti, rivendica l’importanza delle comunità autogestite nella gestione della società: un approccio comunitarista che lo porta a citare, nei suoi lavori, Elinor Ostrom, premio Nobel per lo studio dei commons, i beni comuni. Tale bivalenza destra-sinistra è, d’altronde, presente già alle origini dell’ambientalismo inglese nell’Ottocento, quando l’Arts & Crafts movement di William Morris o il socialismo utopistico di Robert Owen condividevano l’anti industrialismo dei movimenti neocorporativi tedeschi di destra, come i völkisch.

Insomma, entrambi i poli guardavano all’industrializzazione come a una “grande trasformazione” che aveva distrutto l’economia naturale delle società precapitalistiche, alla quale si poteva ritornare con una organizzazione neocorportiva della società. Magari Scruton non era anticapitalista, ma era comunque antiglobalista, dunque la sua idea era tornare ad un capitalismo buono ottocentesco, interclassista e frutto della libera cooperazione comunitaria. Alla fine, dunque, Scruton, come i tanti neomalthusiani di sinistra che ambiscono a una “decrescita felice”, postula un ambientalismo che è in contrapposizione con l’economia capitalista, che anzi salvi l’oikos, l’ambiente, dalla “distruzione creatrice” che il capitalismo moderno comporta.

Come conseguenza di ciò, Meloni e Fratoianni la pensano allo stesso modo sull’ambiente, anche se non lo sanno. Invece, io penso che la sfida sia costruire, non un ambientalismo in antitesi al capitalismo, ma un ambientalismo che faccia funzionare meglio i mercati – internalizzando i costi ambientali, come nel celebre Teorema di Coase -, e che crei ricchezza, certo!, in modo sostenibile. Ma che la ricchezza la crei, non la distrugga, per salvare l’equilibrio omeostatico, come lo chiama Scruton. Questo ambientalismo romantico, infatti, rischia di essere fatale soprattutto per il Mezzogiorno. Rispetto alla mancata o inferiore industrializzazione del Sud, infatti, l’antidoto sarebbe finirlo di deindustrializzare per convertirlo all’economia del dono, della vacanza e del turismo. Per “preservarne le bellezze”, sancendone la definitiva subalternità economica. Dunque, se mi posso permettere, a Meloni consiglio meno Scruton e più Francesco Saverio Nitti.

Meloni e Fratoianni la pensano allo stesso modo sull’ambiente, anche se non lo sanno. COME DI CONSEITUDINE I DUE ESTREMI SI UNISCONO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo