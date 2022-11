Le polemiche per il nuovo reato sui “raduni pericolosi”

Il governo ha detto che servirà per limitare i “rave party”, ma si teme possa essere usato per reprimere altri tipi di manifestazioni

È bello vedere come la sinistra l’ha subito data vinta a metà alla destra e combatte solo sulla restante metà. Per la sinistra il problema è solo che la legge potrebbe applicarsi anche alle manifestazioni di “bravi ragazzi”. Non sia mai che qualcuno abbia il coraggio di criticare apertamente l’assurdità e il fascismo di una legge che mette in galera un ragazzo o una ragazza per 6 anni (!!!) perché ha organizzato una festa senza fare male a nessuno. Tanto alla fine quelli che vanno ai rave sono brutti e drogati, non conviene difenderli.

E non venitemi a dire che il problema è l’invasione non autorizzata del terreno o dell’edificio, perché allora basta aplicare la legge che e gia in vigore, i rave non c’entrano niente. E sicuramente non privi una persona della libertà per 6 anni solo perché ha invaso un terreno o un edificio senza provocare danni.

Le polemiche italiane mi sembrano avere sempre meno senso. La norma mi sembra scritta male e le pene mi sembrano esagerate, ma non voglio esprimermi su questi punti.

L’occupazione/invasione non autorizzata di terreni ed edifici… non è già illegale? Fino ad oggi la legge permetteva di organizzare una festa o un altro evento in un campo, in un cortile o in un edificio pubblico senza il consenso dei proprietari?

Per il PD il problema sarebbe che la legge potrebbe non essere applicata solo ai rave party? Cioè, le leggi scritte con il culo e le pene esagerate andrebbero bene se si applicassero solo ai rave party?

Secondo Letta: «è la libertà dei cittadini che così viene messa in discussione»… quale libertà? Quale comportamento che prima era lecito, diventerebbe illegale?

L’intervento più serio, sembra quello della giurista che dice: «Oggi potrà essere sgomberata qualunque occupazione non autorizzata, pure quella del liceo, se l’autorità reputa ex ante, in modo discrezionale, che potrebbe risultare pericolosa». Non era già così? Se con un gruppo di amici decido di occupare un liceo, ieri le forze dell’ordine non avevano il diritto di sgomberarmi? Senza questa legge serviva una richiesta della presidenza mentre ora la prefettura può decidere indipendentemente di intervenire?

Chi si oppone a questa legge, come si poneva rispetto allo sgombero di Casapound?

Insomma, io non ci ho capito niente. Non ho capito di cosa si parli e perché se ne parli.

Le polemiche per il nuovo reato sui “raduni pericolosi” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo