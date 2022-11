Renzi: “Se Meloni farà bene saremo contenti”Al momento e troppo presto per giudicare.

“C’è un tempo per fare campagna elettorale e un tempo per governare”

Il senatore nonché leader di Italia Viva, Matteo Renzi, aveva dichiarato di non voler fare un’opposizione preconcetta al governo Meloni. Ne è ancora convinto: “Mi sembra un dovere civile – spiega l’ex premier al “Messaggero” -. Viviamo in un mondo sempre più complicato e diviso come dimostra anche l’ultima campagna elettorale brasiliana. C’è un tempo per fare campagna elettorale e un tempo per governare. Se la presidente Meloni farà bene, saremo contenti. Noi comunque siamo e saremo all’opposizione, come è giusto che sia”. Renzi valuta i primi provvedimenti dell’esecutivo sull’ordine pubblico: “Pensare di giudicare un governo dalla prima settimana è superficialità. Sull’ordine pubblico bene lo sgombero del rave party ma siamo ancora all’inizio. I fatti di questa settimana meriterebbero una riflessione più approfondita. Il dramma di Assago con il killer che colpisce le vittime perché non sopporta la loro felicità, il carabiniere che uccide il suo capo: ho l’impressione che in questo Paese ci sia una sottovalutata emergenza legata alla salute mentale che è esplosa dopo il Covid e che ritroviamo in molte altre nazioni”.

C’è chi dice che Meloni si sta muovendo nel solco di Mario Draghi, a partire dalla richiesta di uno sforzo europeo contro il caro bollette: “Quello che qualcuno prima o poi dovrà pubblicamente riconoscere è che Draghi ha fatto bene al Paese. E chi come noi ha lavorato per cacciare Conte e mettere Draghi può andarne orgoglioso. Meloni ha fatto opposizione a Draghi ma sarà la prima a difenderne l’eredità economica. Non lo farà per scelta ideologica ma perché ne ha bisogno”. Nodo giustizia: si parla di rinviare l’entrata in vigore della riforma Cartabia e di un decreto per ‘salvare’ l’ergastolo ostativo: “Credo che Nordio alla giustizia sia la migliore scelta del governo. Ma giudicarlo dopo una settimana è più ridicolo che banale. Le questioni della giustizia richiedono tempo e scelte coraggiose. Vedremo se il Guardasigilli sarà all’altezza della sua fama e delle aspettative che ha suscitato: io sono molto ottimista al riguardo. Le due norme di ieri servono sostanzialmente solo a guadagnare tempo. La partita vera si giocherà nei prossimi mesi”, conclude Renzi.

Sulla questione rave party Renzi sta con il governo, anzi, con Nordio: “Vedremo se sarà all’altezza della sua fama e delle aspettative che ha suscitato”

Sulla questione rave party Matteo Renzi sta con il governo, anzi, con Carlo Nordio: il leader di Italia Viva sposa la linea dell’esecutivo ed ha parole di elogio per il Guardasigilli. In una intervista a Il Messaggero Renzi ha detto che, al di là del fatto che Italia Viva non farà sconti all’esecutivo di Giorgia Meloni, ci sono state alcun scelte del emdesimo del tutto condivisibili.

Insomma, come spiega , “l’opposizione di Italia Viva sarà sui fatti e non sarà preconcetta, a differenza di Partito democratico e Movimento 5 Stelle”. Rave party .Ha spiegato Renzi: “Mi sembra un dovere civile. Solo in ITALIA lasciano fare certe cose. Poi che il decreto si scritto e fatto male e scontato.

Si il governo e sotto osservazione. Se la presidente Meloni farà bene, saremo contenti. Noi comunque siamo e saremo all’opposizione, come è giusto che sia“. Resta il fatto che ogni giudizio attendibile è prematuro, e a contare la scarsa longevità dell’esecutivo, perciò farlo ora “è superficialità”. Nordio “migliore scelta del governo” Poi: “Sull’ordine pubblico bene lo sgombero”.

Si Carlo Nordio? Per il leader di Italia Viva e membro del Terzo Polo il neo ministro della Giustizia è “la migliore scelta del governo. Vedremo se sarà all’altezza della sua fama e delle aspettative che ha suscitato: io sono molto ottimista al riguardo”.

Renzi: "Se Meloni farà bene saremo contenti"

