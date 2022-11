Le frottole di destra e sinistra si tengono tra loro e ci portano entrambe nel burrone.

Mentre la parte bipopulista dell’opposizione, ancora maggioritaria, si rotola in polemiche sul fascismo, i calendari e i vocabolari, i tetti al contante e altri diversivi gettati in platea dalla destra, nel governo si fronteggiano due linee di politica economica che, come per la politica estera, tradiscono divisioni che lo immobilizzano e che potrebbero deflagrare.

Da un lato Salvini, che chiede di dare priorità alle promesse elettorali e per aggiungere i sostegni a famiglie e imprese contro il caro bollette pretende di aumentare il deficit pubblico del 4/5% del Pil.

Dall’altro Meloni, che vorrebbe mantenersi dentro l’extradeficit programmato da Draghi e accettato da Bruxelles, del 3,9%, per evitare lo scontro con l’UE e una procedura di infrazione.

Questa linea, però, non consente l’estensione della flat tax alle partite Iva dai 65mila euro ai 100mila promessi, anche abbassando il bonus 110% all’80% e tagliando, non riformando, il Rdc.

Giorgetti non si pronuncia.

Chi la chiama prudenza, chi mancanza di linea unitaria del governo.

Esordire con un aumento del debito pubblico è contraddittorio sia con le “belle parole” di Meloni sul rilancio della crescita, sia con le rassicurazioni date all’UE e ai nostri creditori.

Se insistessimo con l’aumento del debito per futili motivi politici della destra potremmo provocare, per la prima volta nei nostri confronti da che esiste l’euro, una chiusura del credito da parte della BCE.

Dovremmo cercarci 100miliardi sul mercato al prezzo più caro per pagare gli impegni presi dalla destra coi suoi elettori.

E non abbiamo più governanti col prestigio e la capacità di Draghi di farsi garanti e convincere con buoni motivi gli altri delle nostre buone ragioni che, peraltro, sono assai discutibili.

A destra si danno per scontate future coperture deltutto incerte.

Come il Recovery Plan Energetico, che ben venga, ma che è tutto da conquistare in un clima europeo nel quale stiamo ancora faticando per realizzare il tetto al prezzo del gas, il disaccoppiamento gas – elettricità e il superamento delle regole della borsa energetica di Amsterdam.

Ma anche se tutto questo fosse realtà domattina sarebbe strettamente legato alle riforme del PNRR che la destra sta rallentando. Come quella sulla giustizia.

Dopo Draghi rischiamo di tornare a fare in Europa e nel mondo (vedi le posizioni di Berlusconi e Salvini sulla guerra) la solita figura dei furbastri profittatori che alcuni paesi usano contro gli aspetti più deteriora della nostra peggiore tradizione politica. Una immagine che Draghi aveva cancellato.

Sara’ dura, ma bisogna attrezzarsi a vincere dicendo la verità agli italiani.

Le frottole di destra e sinistra si tengono tra loro e ci portano entrambe nel burrone.