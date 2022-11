Renzi: “Decisione peggiore del governo è strizzare l’occhio ai medici novax”

“Il Governo Meloni ha iniziato a lavorare. E non ha iniziato benissimo, a dire il vero. Il caos sulla norma anti rave party ha cancellato anche quanto di buono le forze dell’ordine avevano fatto a Modena, sgomberando un edificio senza incidenti. Una norma sui rave c’è in tanti ordinamenti, a cominciare dalla Legge Mariani in Francia. Ma la norma italiana è stata scritta male. Cambiarla è un dovere, non un’opzione. E tuttavia la cosa peggiore di questa prima settimana è stata sicuramente la decisione di strizzare l’occhio ai medici novax. Per flirtare con lo 0.4% di medici NoVax il Governo ha fatto indignare il 99.6% di medici che si sono vaccinati e la stragrande maggioranza dei cittadini che crede nella scienza e non nell’ideologismo. Ospite di Myrta Merlino, ho detto una cosa molto semplice: Io non mi fido a farmi curare da un NoVax“.

“Avevo inteso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dire in aula che ci deve essere differenza tra chi rispetta la legge e chi la viola. Invece le prime misure su medici e cittadini no vax stanno andando esattamente nella direzione opposta”. Viene meno l’obbligo alla vaccinazione per il personale medico sanitario. Sfugge su quale base scientifica poggino gli argomenti che hanno portato a questa decisione del governo. Il vaccino non impedisce l’esposizione al contagio ma ne diminuisce in modo significativo la probabilità. Lo sa bene chi lavora negli ospedali, nelle RSA, nelle strutture sanitarie, e che in questi anni ha onorato con la propria professionalità, anche vaccindandosi, la responsabilità di fare il massimo possibile per proteggere le persone con cui ogni giorno viene in contatto: persone fragili e ammalate. Lo Stato ha il dovere di assumere almeno lo stesso senso di responsabilità e di abnegazione che quel personale sanitario ha dimostrato in questi anni. Per quale valida ragione, su quale evidenza scientifica si decide di esporre d’ora in poi sia il personale sanitario che i pazienti a un maggiore rischio di rimanere contagiati? È una domanda che rimane aperta, confidiamo di ottenere risposte fondate su dati. Nella scienza le opinioni non bastano: quel che si afferma deve essere dimostrato.

