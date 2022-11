La Meloni! Si starà chiedendo : “Ma chi me l’ha fatto fare?”. Mi pare che sia lei e non l’Europa ad aver finito la pacchia.Immagino l’espressione dell’ex Presidente Draghi mentre ascolta Giorgia Meloni ..

Consiglio a chi non l’avesse ancora ascoltata la conferenza stampa della Premier …

E ricordo molto bene chi ci ha messo in questa situazione quasi Pirandelliana : Conte

Due medaglie della stessa faccia: populisti

Credo che Draghi, abbia sempre avuto presente con chi aveva a che fare, ci ha provato, ma non ce lo meritiamo, ovvio non noi, ma la maggioranza di questi pecoroni sono attaccati ai loro diritti, dimenticando i doveri.

Queste persone sono l’espressione massima del incompetenza, gente che ragiona come se l’Europa non ci fosse…Persone che sono sempre a chiedere soldi senza specificare a cosa gli servono ,e tempi di attuazione, e poi su argomenti come l’immigrazione non capiscono che salvare vite,prima di tutto è un dovere morale e dopo un dovere stipulato da e dei trattati che dicono che l’Italia è il primo punto di approdo…E o la signora Meloni insieme a combriccola fanno un discorso coerente volendo uscire dall’Europa per fare politiche del genere aumentando il debito pubblico o usano le loro capacità per far rispettare determinati trattati…Solo il giochino è questo che a destra siccome la voglia di lavorare non c’è e non c’è mai stata apparte quella di farlo fare agli altri,immigrati compresi,anzi privilegiati perché senza documenti possono essere sfruttati a piacimento…Fare sommosse e poi non avere argomenti…Mi sa tanto di avere la botte piena e la moglie ubriaca…

COSA HA CONCLUSO LA MELONI A Bruxelles? ultima modifica: da

