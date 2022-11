La dissipazione. Letta di piazza contro Letta di governo

Il richiamo della foresta – la piazza di sinistra ha sempre ragione – porta un leader poco empatico a sperperare il più importante investimento politico degli ultimi anni . Conclusione: Letta che partecipa alla manifestazione per la pace,quella di roma pro PUTN. Inaugura la sagra dell’ipocrisia, ecco perchè in tutti i dizionari il termine Pd è diventato sinonimo di ‘ossimoro’. Cerco una scusante! visto che il cervello di LETTA è andato in testa.coda. Forse Letta voleva semplicemente manifestare contro gli aggressori russi, invece si è ritrovato in mezzo, come prevedibile, a tanti disagiati filo-putiniani, che manifestavano contro Zelenski e la resistenza ucraina. Ipocriti. Ma questo succede quando il tuo cervello aldato in testa-coca è pure fuso, ricorrendo CONTE.Si perché se come vuole Conte l’ Italia smette di sostenere l Ucraina ( con le poche armi che manda rispetto agli altri paesi UE) Putin si ritira subito… Non ci sarà più un soldato russo in Ucraina!! Ma dai siamo seri..e daTSO.Aiutatelo, si è imbucato alla manifestazione di Roma dopo che per mesi ha perorato la causa dell’invio di armi a Zelensky e mentre metà del suo partito andava alla contro manifestazione di Milano. Non poteva che finire male, ricoperto dai fischi e dal gentile invito ad andarsene. Però, credetemi, la sua non è ambiguità, è semplicemente “nu scem”.

IL SCEMO! Letta ha sbagliato. Non doveva andare a questa manifestazione. Non può esserci pace senza giustizia e libertà per il popolo Ucraino. Ed il popolo Ucraino avrà giustizia e libertà, solo dopo che l’invasore Russo sarà sconfitto militarmente e politicamente e si sarà ritirato.

Il “testa-coda” che ha coinvolto Enrico Letta – partecipazione alla manifestazione pacifista-contestazione-uscita dal corteo – è un piccolo incidente, persino logico in una manifestazione pullulante di ostilità di ogni tipo e tuttavia la sequenza è il coronamento di due strappi anomali, che illuminano bene la crisi in atto nel Pd. Primo dato: i Dem hanno aderito ad una manifestazione che aveva una piattaforma e slogan opposti a quelli caldeggiati dal Pd per 8 mesi. Una torsione troppo forte per passare inosservata. E anche per risultare indolore.

E qui scatta il secondo dato: Enrico Letta, così coraggioso a febbraio in quella scelta di campo a favore dell’Ucraina, decidendo ora di immergersi nel corteo pacifista, ha confermato la sua natura di leader palatino, poco empatico, la stessa cifra emersa in una campagna elettorale affrontata con un politicismo a volte gergale.

E d’altra parte chiunque abbia seguito con scrupolo tutto il corteo pacifista – dalla testa sino alla coda, fila per fila – ha scoperto una perfetta sintonia tra la piattaforma degli organizzatori e l’ “anima” dei partecipanti. Non uno slogan, ma neppure uno – incredibile ma vero – che invocasse il ritiro dell’invasore russo, perché invece lo striscione più ripetuto – e dunque suggerito dalla “regia” – era quello adottato da diverse organizzazioni: “Fuori la guerra dalla storia”. Non fuori dall’Ucraina: fuori dalla storia. Nessun accenno, neppure per caso, all’imperialismo russo, al terrorismo di Putin. E invece tanti striscioni per lo stop alle armi. Nessun seguito, da parte di nessun manifestante, neppure alla “piattaforma Mattarella”, quella scandita lungo un trittico chiaro: non c’è pace senza giustizia, senza verità e senza libertà per il popolo ucraino.

Ecco perché l’adesione del Pd ad una manifestazione con una piattaforma opposta a quella sostenuta per 8 mesi, appare come un cedimento al richiamo della foresta: la piazza di sinistra ha sempre ragione. Ma alla fine il rischio per tutta la compagine Dem è persino più serio: una dissipazione rispetto all’”investimento” politico più importante di questi ultimi anni.

Certo, dissiparsi può capitare a chiunque, figurarsi ad un partito senza guida stabile. Ma il Pd aderendo alla manifestazione, ha finito per oscurare la scelta più coraggiosa della sua recente storia: quella di schierarsi senza se e senza ma contro Putin.

Da questo punto di vista il corteo che si è dipanato per le strade del centro di Roma, suggerisce alcuni dati “anomali”, probabilmente destinati ad uscire dai radar e dai racconti irenici che solitamente riguardano le marce pacifiste. Primo dato: la presenza di pochissimi giovanissimi. Se si escludono gli affollamenti dietro agli striscioni di “Libera” e a quelli di “Greenpeace“, era difficile imbattersi in under 25 . La gran parte del corteo era affollato di “pantere grigie”, tantissimi over 50.

Secondo dato: metà corteo, a dir poco, era formato da iscritti della Cgil, arrivati da tutta Italia. Terzo dato: erano anni che per le strade del centro di Roma non si vedevano sfilare così tante persone. Ma la partecipazione effettiva alle fine è risultata al di sotto degli annunci ripetuti dal palco: “Siamo centomila!”. Come sa bene chi organizza le manifestazioni, per capire il numero reale dei partecipanti, basta contare le file del corteo, mediamente formate da quindici persone. Ebbene, le file del corteo pacifista – contate dal cronista – erano grosso modo milleseicento, Dunque circa 24mila persone stavano dentro il corteo e circa 10mila, o scorrevano nei due “fiumi” che fiancheggiano l’alveo centrale, oppure si trovavano già in piazza San Giovanni. Stima finale realistica: 35mila persone, più di quelle stimate dalla Questura, meno di quelle immaginate dagli organizzatori. Per il Pd e per la sinistra democratica non mancano i dati su cui riflettere. Dati in chiaroscuro.

