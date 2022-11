La Sinistra attuale ha dimenticato le sue origini e si sono trasformati in disagiati che chiedono diritti estremi oltrepassando quelli fondamentali. Quella di oggi non ha niente a che fare con la sinistra che ci ha ridato la dignità, non potrebbero..il loro modus vivendi ne è conferma. Non chiamiamola nemmeno sinistra per favore.

Chi chiede la pace e chiede anche di disarmare gli ucraini, chiede la resa degli ucraini e chi chiede la resa degli ucraini si dimentica che questo Paese, dove ci riempiamo la bocca con la parola resistenza, è nato perché qualcuno non si è arreso.

Non bisogna essere ipocriti. Anche noi chiediamo la pace, ma lo puoi fare votando contemporaneamente per non mandare armi all’Ucraina? No, stai chiedendo la resa, esattamente quello che Putin vuole. È triste che è una parte della sinistra se lo sia dimenticato perché la storia della sinistra e fondata sulla difesa della libertà.

LA BANDIERA DELLA PACE GIUSTA E’ BLU E GIALLA.

E’ più facile che un cammello entri nella cruna di un ago piuttosto che la Pace si trovi senza pretendere che Putin si fermi, ma chiedendo il disarmo dell’Ucraina perché le sia impossibile resistere all’invasore.

Se vincesse questa idea cinica forse la guerra finirebbe, ma in un bagno di sangue finale, con la schiavitù e la miseria del popolo superstite, con la vittoria di un dittatore criminale ed espansionista nel cuore dell’Europa.

I pacifisti di a Roma si caricano sulle spalle questa responsabilità e il problema che hanno non è, solo, politico, ma ripartito tra dabbenaggine, ipocrisia e qualche carenza di salute mentale sfruttata cinicamente.

A Milano, viceversa, si manifesta per una pace giusta, senza vergogna di sventolare la bandiera Ucraina.

LA GIUSTA MANIFESTAZIONE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo