Letta ha sbagliato piazza.Ormai è completamente fuori fase e non capisce che sta distruggendo quel poco di PD che è rimasto!

Il leader del Pd sveglie quella della Cgil che lo insulta (“fascista”) e sta alla larga da quella pro Ucraina di Calenda: “Noi lo avremmo applaudito”È un incapace…. ha sbagliato tutta la campagna elettorale ed ha permesso alla Dx di andare al Governo.Gli proporrei una ritirata strategica. L’oblio l’unica speranza per non prendere piu’ schiaffi a destra e sinistra e sia dall’alto che dal basso. In senso reale e non metaforico.

Sia Letta, sia Conte hanno voluto intestarsi la contraddittoria manifestazione per la pace di Roma. Il primo, con mascherina d’ordinanza, aggirandosi a dare dichiarazioni in un rally di toccate e fughe per evitare le contestazioni, il secondo, Conte, impegnato a far dimenticare che i cinque decreti del governo Draghi, in cui i 5 Stelle, erano il gruppo di maggioranza relativa, avevano ricevuto il via libera per l’invio di armi e sanzioni da parte pentastellata. Sull’ipocrisia e sull’opportunismo non si costruisce nulla, si fanno solo chiacchere per prendere in giro la gente.

Letta contestato nella piazza di Roma, che applaude Landini. Mentre Calenda a Milano canta “Bella ciao”. Sulla pace il centrosinistra finisce sottosopra. Il palco di san Giovanni, dopo quello di Piazza del Popolo di un mese fa, salda ancora di più l’asse tra M5s, Sinistra e Cgil. Così i Dem sfilano a Roma ma con la posizione della piazza ‘terzopolista’ di Milano.

Enrico Letta contestato durante la manifestazione di ieri per la #pace a Roma, forse il segretario ha sbagliato piazza, a Milano l’avrebbero accolto diversamente, pare che “per la pace” ieri c’erano due diversi schieramenti e leader politici che fino a due mesi fa votavano a favore della difesa dell’Ucraina e quindi all’invio delle armi e oggi sfilano tra la gente….non c’è limite alla vergogna.

Premesso che la pace la vorremmo tutti, se c’e’ una cosa ipocrita e’ gridare “voglio la pace nel mondo”, come una miss universo qualsiasi, senza dire come e con chi la fai. L’unica ipotesi che sento e’ la resa dell’Ucraina. Un po’ come dire a colui a cui la mafia fa saltare la serranda: “stronzo, paga il pizzo che noi vogliamo vivere in pace!”

Un concetto di pace inteso appunto come “quieto vivere personale.”

Letta ha sbagliato piazza.Ormai è completamente fuori fase e non capisce che sta distruggendo quel poco di PD che è rimasto!

