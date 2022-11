Migranti, il flop dello sbarco selettivo e il rischio del respingimento collettivo(ansa)

Riconosciuta la fragilità a 144 persone su 179 della prima nave ad attraccare secondo il decreto creato ad hoc per le Ong: ne restano appena 35 ostaggio del principio su cui il governo non può cedere. Dopo la Humanity1 notificato lo stesso decreto ad altre due navi (cfr Repubblica) ma Giorgia!!! nun te vergogni? se non avete umanità almeno abbiate pudore.

ORA. Quattro navi delle ong davanti alla Sicilia in attesa di un porto sicuro.

Quattro navi delle Ong si trovano dinanzi la costa della Sicilia orientale in attesa di un porto sicuro per fare sbarcare i migranti soccorsi nel mar Mediterraneo in diverse salvataggi.

Dopo la tedesche Humanity 1, con 179 persone a bordo, sara il turno della Rise Above, con a bordo 90 persone dopo che due sono state soccorse da personale medico e trasferite a terra a Siracusa; e le norvegesi Ocean Viking, 234 migranti a bordo, e Geo Barents, con 572 persone soccorse. In tutto quindi si tratta di 1.075 persone.

Delle quattro navi tre sono entrate in acque territoriali italiane con il via libera di Roma, mentre resta ancora fuori la Ocean Viking, per la quale il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva minacciato il 25 ottobre scorso il veto all’ingresso. Lo aveva fatto anche per Humanity 1, ma ieri la minaccia ha lasciato il posto a un ok condizionato al tempo necessario all’assistenza, definito in un’ordinanza firmata da Piantedosi; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Guido Crosetto, ministro della Difesa.

Il ministro Piantedosi ha spiegato che il permesso di sosta sarà temporaneo: «Rispettiamo le persone e le esigenze umanitarie. Ma, all’esito della verifica, le persone che non rientrano» in quelle categorie «dovranno rimanere a bordo e tornare in acque internazionali».

Secondo i segnali dei trasponder emessi dalle navi, sabato mattina la Geo Barents e la Humanity 1 si trovano a circa 12 miglia dalla costa catanese, la prima un poco più a sud e l’altra a nord rispetto alla città etnea. La notte scorsa si sarebbero avvicinate di più alla costa per proteggersi da un violento temporale che si è abbattuto lungo la Sicilia orientale, ma poi hanno fatto ritorno in quella che definiscono la posizione di attesa. È sempre davanti alla costa catanese, ma all’altezza di Acireale, la Ocean Viking. È davanti alla costa Ionica del Messinese, più a nord di Taormina, la Rise Above, che non è distante dalle coste della Sicilia e della Calabria. Questa mattina era al largo di Siracusa.

Sul piano diplomatico, fino a quel momento, la linea di Roma (lasciare gli scafi in mare in attesa che gli Stati di cui adottano la bandiera si facciano carico dei migranti) non aveva prodotto risultati apprezzabili. A un primo no di Berlino (ma il dialogo resta aperto), si è sommato quello dell’ambasciatore norvegese a Roma Johan Vibe, mentre una sponda di mediazione è arrivata da Parigi, attraverso la mano tesa del ministro dell’Interno Gérald Darmanin: «Abbiamo detto all’Italia, e lo diciamo insieme alla Germania, che se l’Ocean Viking verrà accolta in Italia, anche noi accoglieremo una parte dei migranti, delle donne e dei bambini» affinché «l’Italia non si debba prendere carico da sola del fardello di questo arrivo di migranti».