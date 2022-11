Matteo Renzi manifestazione per la Pace. Milano.”Io non faccio polemiche con le altre piazze, credo che sia assurdo polemizzare su piazze diverse come ha fatto Giuseppe Conte questa mattina. Penso di dover dire che non c’è pace senza giustizia”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della manifestazione per la pace in Ucraina organizzata dal terzo polo.

“Noi dal primo giorno dell’invasione russa diciamo che si deve condannare l’invasione russa e aprire un tavolo diplomatico. Lo diciamo dal primo giorno, non da adesso. Questo non vuol dire non riconoscere che c’è un invasore e un Paese invaso e quindi di conseguenza la scelta di convocarci tutti qua è molto bella” ha aggiunto.

“Credo che si debbano rispettare le idee di tutti. Trovo che la scelta di Carlo Calenda di convocarci qua sia stata molto bella.

Perché credo che sia un dovere per tutti combattere per una pace giusta”

LA BANDIERA DELLA PACE GIUSTA E’ BLU E GIALLA.

E’ più facile che un cammello entri nella cruna di un ago piuttosto che la Pace si trovi senza pretendere che Putin si fermi, ma chiedendo il disarmo dell’Ucraina perché le sia impossibile resistere all’invasore.

Se vincesse questa idea cinica forse la guerra finirebbe, ma in un bagno di sangue finale, con la schiavitù e la miseria del popolo superstite, con la vittoria di un dittatore criminale ed espansionista nel cuore dell’Europa.

I pacifisti di oggi a Roma si caricano sulle spalle questa responsabilità e il problema che hanno non è, solo, politico, ma ripartito tra dabbenaggine, ipocrisia e qualche carenza di salute mentale sfruttata cinicamente.

A Milano, viceversa, si manifesta per una pace giusta, senza vergogna di sventolare la bandiera Ucraina.

Renzi sei l'unico politico serio e onesto nel parlamento italiano, continua e vedrai che avrai grandi soddisfazioni

