Di persone veramente in Gamba e Serie ce ne sono poche purtroppo è di Capre rufiane come la Meloni troppe e di questo dobbiamo ringraziare quell’incompetente inetto pappa molle di Letta. Quanta nostalgia.Dopo la nostalgia però provo tanta,tanta rabbia pensando a questi incapaci parolai nelle cui mani siamo caduti!

TANTE CHIACCHIERE E POCHI PASSI MALFERMI

Questa nuova maggioranza ha la lingua più lunga delle gambe.

Fino ad ora siamo stati inondati di chiacchiere senza senso, come quelle sugli gli articoli determinativi, o sui provvedimenti annunciati ma mai presentati, vedi il reintegro dei medici novax e sul condono delle multe.

O su atti di puro analfabetismo legislativo, come i primi due provvedimenti sulla giustizia, l’anti Rave e sull’ergastolo ostativo, che hanno palesato il lato ambiguo, strumentale e propagandistico della destra al governo.

Sui provvedimenti economici, il cavallo di battaglia elettorale, niente fino ad ora. Si è cominciato ieri con un primo esame sullo stato di fatto, stranoto da settimane visto il leale e aperto passaggio di consegne tra Draghi e Meloni. L’esito: chiacchiere da ufficio stampa.

Draghi ha lasciato all’Italia 21 miliardi da utilizzare senza scostamento di bilancio. In parte frutto dell’extragettito sull’Iva, che ha raccomandato di restituire ai cittadini, in parte frutto di un aumento del Pil che ha continuato a crescere anche nel 2° semestre di questo anno di crisi energetica e non solo.

Grazie Draghi! Gli sgangherati che cantano dietro i paraventi della rete offendendo Draghi saranno tra i beneficiari.

Per la manovra economica di Meloni ne servono altrettanti e la Presidente ha due problemi.

Da un lato come reperire risorse. Certamente facendo cadere molte promesse elettorali, bandierine acchiappavoti sventolate per anni a mano bassa. Questo crea malumori e crepe nella maggioranza.

Niente Flat Tax, riduzione del bonus da 110% a 90%, Quota 100 a rischio, oltre a economie sui servizi pubblici che il recupero di risorse dal ridimensionamento del RdC non servirà più di tanto a compensare. Prima ci sarebbero i sostegni a famiglie e imprese falcidiate dalla bolletta energetica e dall’aumento dell’inflazione, ma anche per fare questo bisognerà scegliere, perché per fare tutto quello che si chiede servirebbero 8 mld al mese.

Dall’altro come cercare l’aiuto europeo. Per questo Meloni è andata a Bruxelles e al di là dei sorrisi di cortesia e l’accoglienza cordiale, doverosa per il Capo del governo di un Paese importante, ha sondato il terreno per capire se può essere accolto l’aumento dell’1% dell’extra deficit che vorrebbe fare.

L’idea del Repower EU, un Recoveri Fund energetico, è stata accolta con molte perplessità. Già si fa fatica a mettere d’accordo tutti sulle misure d’emergenza per contenere il prezzo del gas, figuriamoci condividere coi paesi frugali un altro nuovo debito.

Occorre, tuttavia, riconoscere che Meloni a Bruxelles ha dimostrato, almeno per ora, di considerare l’UE come l’unica arma di difesa dell’interesse nazionale. E per questo è stata apprezzata.

In questo discostandosi nettamente, almeno nelle dichiarazioni, dalla linea sovranista di Orban, Le Pen e della destra spagnola e tedesca che fino a ieri considerava alleati. Non parla più di atteggiamento “predatorio” francese o di Germania nemica. Ma i problemi interni restano tutti sul tappeto e sarà dura per tutti noi vederli affrontati a scartamento ridotto rispetto alle capacità e al prestigio di Draghi.

Per questo, sul piano della politica europea ed internazionale, pensando al bene dell’Italia, è giusto sperare che la linea dialogante e cooperativa di Meloni in versione Bruxelles vada avanti ed abbia successo, magari con qualche correzione rispetto alle pretese vetero nazionaliste di una parte della sua maggioranza.

Che le darà più problemi rispetto all’opposizione altrettanto parolaia di PD e M5S.

Nuove idee, nuovi amici, scordiamoci il passato? Non sarà così.

Prepariamoci ad assistere ad una ondata di conservatorismo interno a compensazione delle aperture internazionali. Specie sul piano della giustizia, dei diritti e di un concetto della democrazia subordinata alle esigenze identitarie della destra.

TANTE CHIACCHIERE E POCHI PASSI FERMI CARA MELONI. E' facilissimo fare opposizione lo abbiamo già visto con i5 stelle, poi con la Lega di Salvini… quando si è al governo però è tutta un'altra cosa.. Vero caro MELONIANO!

