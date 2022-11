Ucraina, Gentiloni “Non sacrifichiamo la libertà per l’economia”

“Coordinamento, solidarietà e competitività sono le ‘tre parole chiavè con cui va affrontata la crisi energetica”. Lo ha dichiarato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo.

“Bisogna rifiutate la narrativa – aggiunge- che sostenere l’Ucraina significhi non essere capaci di aiutare i nostri cittadini. Non sacrificheremo la libertà per l’economia, Putin non ci dividerà”.La libertà è un valore non negoziabile. Difendiamo con ogni mezzo la resistenza ukraina!

La piazza, di Roma, ha le mani sporche di sangue, coperta dalla cultura plurisecolare dei Don Abbondio ! l’Italia è unica in questo. Gente come conte (avv) e gli altri riportano indietro l’Italia al romanzo manzoniano . Avanti così Carlo #TerzoPolo !

A quelli che fanno certe esternazioni e sta dalla parte di Putin e degli invasori. L’unico mio dubbio è loro motivazione ovvero se c’è buonafede oppure se ci sono altri interessi…POI.Al di la’ di come la si pensi sull’argomento un certa parte del movimento pacifista italiano (con tutte le sigle annesse) non ha mai avuto come priorità assoluta la pace ma il professare ideologia antiamericana. Ognuno e’ titolato alle sue opinioni ma almeno dovrebbero avere l’onestà intellettuale di ammetterlo. A questi personaggi suggerisco e dico! Pensate a portare avanti le vostre idee…senza denigrare sempre i vostri avversari che comunque hanno le loro idee e le portano avanti democraticamente senza denigrare…Gli Italiani si sono espressi ed è stato chiarissimo… Lavorate bene per i vostri elettori, fino adesso havete lavorato soltanto per denigrare i vostri avversari. Buona vita

Ma vi immaginate se accettassimo la situazione attuale. Un paese ha occupato un’altro paese e noi diciamo che va bene così. Qual’è il messaggio che lanciamo? occupa pure tanto poi accettiamo lo stato di fatto. Via, cose da pazzi! Chi chiede la pace e chiede anche di disarmare gli ucraini, chiede la resa degli ucraini e chi chiede la resa degli ucraini si dimentica che questo Paese, dove ci riempiamo la bocca con la parola resistenza, è nato perché qualcuno non si è arreso.

Non bisogna essere ipocriti. Anche noi chiediamo la pace, ma lo puoi fare votando contemporaneamente per non mandare armi all’Ucraina? No, stai chiedendo la resa, esattamente quello che Putin vuole. È triste che è una parte della sinistra se lo sia dimenticato perché la storia della sinistra e fondata sulla difesa della libertà.

Ucraina, Gentiloni “Non sacrifichiamo la libertà per l’economia” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo