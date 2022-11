LA CONTRADDIZIONE DEL PACIFISMO SENZA BANDIERA

Come Letta anche la parte moderata dei cattolici come ad esempio il Cardinale Zuppi dovrebbero imparare da questa lezione per separare anche al loro interno così come dice il Vangelo “ le pecore dai Capri”

Quando certi personaggi si comportano come bestie non si può rispondere con una bellezza plastica agli scontri contro la Civiltà e rendere le forze brute „opportune.“ Molti sono in buona fede e credono in lingue mendaci per essere „comprensibile“ed efficace il loro subdolo agire.

PS. Come ci si può mai aspettare da Fratoianni è Bonelli che dicano mai qualcosa di positivo per la pace sé hanno votato 59 volte contro al governo Draghi assumendo il ruolo che fece Bertinotti prima che gli affidassero il ruolo di Presidente della Camera dei Deputati!

Come potete accettare che gli aggressori abbiano la meglio, anche perché sarebbe un decisivo incoraggiamento ai tanti squali pronti ad inglobare territori confinanti.SERVE UNA PACE CON L’UCRAINA LIBERA.

Sul fatto che Conte non avrebbe capito cosa volessero a Milano i manifestanti per la pace non avevamo dubbi. Ci saremmo stupiti del contrario.

L’uomo era stato scelto dal niente e messo “nella vigna a far da palo” perché continuasse ad esercitare l’insipienza che lo caratterizza ancora oggi e lasciasse fare ad altri le cose serie.

Fu solo la dabbenaggine del gruppo dirigente del PD che volle trasformare la dura necessità contingente, di cacciare Salvini dal governo, in una virtù permanente. Anzi, in una strategia per l’intera area progressista facendone un punto di riferimento. Forse sperando che avrebbe continuato a far da palo in una vigna diversa.

Risultato: essendo il palo piantato nel nulla, il PD si ritrova nel nulla e ai vecchi strateghi di quella pochade, che mantengono il punto, non resta che recitare la parte della contessina decaduta finita in un bordello, sotto le grinfie di un conte di passaggio che le spiega cinicamente che dove c’è gusto non c’è perdenza.

Viceversa della manifestazione pacifista di Roma si è capita bene la questione principale.

Al di là della buonafede di una parte degli organizzatori, in particolare quelli del mondo cattolico, chiedere genericamente pace non basta per ottenerla. Come non è sufficiente invocare la via diplomatica se non si ha come obbiettivo il ripristino del diritto internazionale violato brutalmente dall’aggressione russa contro un paese libero e indipendente.

La diplomazia funziona se crea le condizioni per ristabilire l’equilibrio dei diritti e dei doveri violati con la guerra. Per questo oggi non basta più solo condannare l’aggressore e premere su Putin perché torni sui suoi passi, ma quando l’aggressore non ascolti la richiesta occorre sostenere l’aggredito con ogni mezzo. Perché non soccomba alla prepotenza che sancirebbe, con la sua fine, non una pace giusta, ma una violazione permanente del diritto internazionale e dei diritti umani.

L’escalation finirà o quando nessuno, compresa la Cina, si dimostrerà comprensivo con i motivi pretestuosi della guerra di Putin oppure, più probabilmente, quando chi ha scatenato l’aggressione capirà che quella guerra non può vincerla.

Abbiamo visto altre potentissime escalation fermarsi e la guerra finire, come quando la più grande potenza militare del mondo fu messa sotto scacco militare da un piccolo popolo.

La pace e la nonviolenza vincono solo nei sistemi liberali dell’occidente. Anche quelli più ingiusti, che contribuiscono a cambiare.

E’ stato già detto che se Gandhi invece che il crudele Impero britannico avesse avuto di fronte il Terzo Reich o la potenza sovietica avrebbe fatto la fine dei tanti “gandhi” che hanno insanguinato la strada di Hitler e di Putin. Regimi ancora più crudeli del peggiore governo occidentale, in Russia come in Iran.

Dunque è da capire cosa ci facessero i pacifisti in buona fede in corteo assieme ai cascami movimentisti che chiedevano l’uscita della Nato dall’Europa, il disarmo della sola Ucraina, scandivano slogan contro il nazista Zelensky, distribuivano volantini farneticanti e filorussi.

L’aggressione verbale a Letta, ingiuriato per l’unica cosa giusta che abbia fatto negli ultimi anni, il sostegno all’Ucraina, spiega, cari amici pacifisti in buona fede, la contraddizione che vi portate in seno.

Letta ha sbagliato piazza? No, ha semplicemente sbagliato mestiere.

Il problema non è la vostra tolleranza verso quelle frange, ma il fatto che abbiano individuato nel vostro corteo l’ambiente più adatto per esprimere il loro obbiettivo appoggio alla politica criminale di Putin e al massacro dell’Ucraina.

Perché? Fatevi questa domanda amici di Sant’Egidio o dell’Avvenire e datevi una risposta sincera.

Perché la resistenza ucraina ha davvero un significato che va al di là della giusta causa di quel popolo martoriato.

Se è vero, come ritenete, che le crisi di questo mondo hanno bisogno di un nuovo ordine mondiale non sono certo i toni esasperati e oggettivamente antagonisti ai sistemi democratici e liberali dell’occidente, che qualcuno ha usato anche dal vostro palco, che possono formare le coscienze che portino a un nuovo ordine di pace e giustizia sociale.

Quelle presenze e quelle parole aggressive che avete lasciato correre promuovono solo un assetto mondiale fatto di aggressioni internazionali e repressioni interne dei diritti umani. Che diplomazia è mai questa?

E’ inutile sperare che Conte capisca questo, ma dal mondo pacifista e nonviolento ci si aspetta di meglio.

