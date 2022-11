Non c’è niente da fare Renzi vede lungo dove gli altri politici neppure arrivano a comprendere. Quello che lui propone è per il bene del paese.

Fare opposizione è facile, governare è difficile perchè i problemi non li puoi semplicemente schivare. Se piuttosto di farti guerra, Meloni, ambientalisti e tutta l’armata Brancaleone, ti avessero appoggiato, oggi non saremmo così vulnerabili e saremmo indipendenti dal punto di vista energetico. Il tempo è galantuomo e prima o poi tutti sono costretti a darti ragione. Purtroppo il prezzo che si paga per non averti ascoltato è enorme. Comunque meglio che la Meloni abbia compreso, sia pure dopo aver detto di te il peggio del peggio, che l’unico modo per rendersi indipendenti dal punto di vista energetico è fare ciò che tu avresti fatto se solo non ti avessero boicottato in tutte le maniere possibili. Magnifico Renzi, sempre anni luce avanti a tutti!!! #RenewEurope, #ItaliaSulSerio. #TerzoPolo!!!