AVETE VISTO FINO A CHE PUNTO ARRIVA REPORT IN MERITO A TELECOM CHE SCHIFO.

Il parlare per sentito dire non tocca le menti eccelse insomma il sentito dire tocca solo gli ignoranti che vi bevono mille falsita. Si sa che in un popolo di 60milioni di persone le menti eccelse saranno poche, la maggioranza non riesce neppure a comprendere un titolo di giornale figuriamoci un articolo intero. La maggioranza è ignorante e come tale crede anche all’inverosimile, crede persino che agli asini volano quindi di che stiamo parlando? Del nulla, di pecore che credono a qualsiasi cosa, non si informano ma aiutano a diffondere la menzogna e il fango. Si sa che la verità prima o poi viene fuori ma la verità non è fatta per gli ignoranti, la verità non li tange son talmente pieni di parole fasulle anche se ipotetiche, ma loro, gli ignoranti, non lo sanno e neppure si pongono il problema. Purtroppo questa massa di pecore vota e quando lo fa, fa danni, basta vedere la vittoria del m5s delle elezioni del 2018,e ora non ancora sodisfatti, votalo la destra MELLONIANA.

BASTA. Non guardate certe stronzate. Portate fuori il cane, lavate i piatti, leggetevi un bel libro, avete a disposizione un sacco di canali…non mangiatevi il fegato a sentire questa mezzasega..

Questo va denunciato subito, e non solo da Renzi, MA DA TUTTI NOI !!!! questo energumeno stà offendendo l’intera comunità di estimatori, di un politico, un senatore della repubblica, persona onesta ( io direi che ora BASTA !!!! )

SONO SEMPRE PIÙ GLI INDIRIZZI EDITORIALI COLLUSI CON LA POLITICA CHE CONVERGONO AD INCREMENTARE IL 90% DEL NOSTRO GIORNALISMO CHE ORMAI RAGGIUNGE BASSEZZE INQUALIFICABILI E TENDENTI ALL’IRREVERSIBILITA’ …

TRA LE MOLTISSIME VILTA’ SPICCA L’INUTILE SFORZO DI DELEGITTIMARE”IL MOSTRO RENZI” SENZA SOLUZIONE NELLA CONTINUITÀ .. OGGI SI GUARDI IL “MANTRA” SU RAI 3 ..

“NEMO PROPHETA IN PATRIA (SUA)”

QUANTO SPERO DI VEDERE L’INSIEME DI QUESTI LERCI PENNIVENDOLI …. VENDUTI AI VARI INTERESSI POLITICI … TORNARE A SBRANARSI PER PORRE I LORO 90 GRADI VERSO IL NUOVO ASSETTO POLITICO …

“CHI SPERANZA NON HA MEGLIO MORIRE ” …

SPERO SOLTANTO CHE IL PARLAMENTO E LE ISTITUZIONI PREPOSTE AL CONTROLLO POSSANO INVIARE PRECISI MESSAGGI A TUTTI I MEDIA PERCHÈ FACCIANO RIENTRARE DI NUOVO LA PROFESSIONALITÀ DELLA COMUNICAZIONE IN UNA REALE COMPOSTEZZA DEMOCRATICA ….

RIGUARDO ALLA RAI … CAPISCO CHE CI POTREBBE ESSERE UNA NUOVA OCCUPAZIONE … MA ALMENO SI CAMBIA … AUSPICANDO DI NON VEDERE PIÙ QUELLE INNUMEREVOLI CARIATIDI CHE HANNO COSTRUITO LA LORO CARRIERA SULLE PARZIALITÀ E SULLE NON VERITÀ …

NE POTREBBERO BENIFICIARE TUTTI GLI ITALIANI … O ALMENO RIVITALIZZARE QUEL CHE ERA IL GRANDE GIORNALISMO ITALICO .

GUARDATE FINO A CHE PUNTO ARRIVA REPORT IN MERITO A TELECOM

…”Renzi andò a pranzo con Bollore’ che è a capo dell’azienda Vivendi, in un locale di Firenze, ci danno questa notizia di importanza vitale, e pare abbiano bevuto un vino da mille euro. Chi se ne frega, lo metto come sottinteso, ma alla domanda “E che cosa si sono detti?” fatta all’interlocutore, quello ripreso come al solito al buio con la voce un po’ camuffata…ma non ci dice cosa si sono detti davvero, giusto perché lui non c’era, quindi che cazzo ne sa?

Ma ci dice quello che lui immagina si siano detti!

Insomma il solito metodo di partire con un argomento, con un nome, magari farci sapere che il tizio, che a quel punto nemmeno ricordi più fosse collegato a chi, aveva un amico, a cui il giardiniere del vicino di casa ha confidato”…

ma sicuramente in questo c’entra Renzi. Ma davvero dobbiamo sopportare tutto questo?? A questo punto mi tocca sperare davvero che il governo della Meloni, cacci via a pedate questi ci@ltroni del finto giornalismo, dalla Rai!

Non si può continuare così in eterno

AVETE VISTO FINO A CHE PUNTO ARRIVA REPORT IN MERITO A TELECOM CHE SCHIFO.

