E… Bravo Crosetto. Si! Devo dire bravo a Crosetto , bene,quando queste cose dovrebbe dirle il Pd… ma tant’è ormai sono un tutt’uno con i grillini che a poco a poco il Pd se lo stanno “ pappando” visto che già lo hanno superato….sostengo ciò perche!

Dopo l’avvento dei cinque stelle, in tv, si è riversata una classe politica millantatrice, ignorante e bugiarda in maniera lampante ed inequivocabile. Spesso ospiti di giornalisti editorialmente sotto contratto hanno potuto dire e fare un pò il comodo loro, persino partecipare senza contraddittorio e con un pubblico pagato per applaudire alle loro boutade. Si sono anche esibiti in specialissime acrobazie di frasi dette, non dette…ma si forse, e sono sempre potuti atterrare su di una rete di silenzio comprensivo, ma fiancheggiatore dei giornalisti. Ordini di scuderia, si sa. Io ho sempre pensato, ascoltandoli, che più dell’ignorante ospitato, chi facesse la vera brutta figura, fosse il presentatore, giornalista con permesso di conduzione, e che il suo primo dovere, oltre che cercare di non passare per stupido, fosse quello dell’esatta informazione e del ribattere le false affermazioni od a quelle inasattezze che per mero gioco politico gli ospiti facevano.

Mai avvenuto. Questa mattina, quindi, quando Crosetto in diretta al Tg3 sbugiarda CONTE e gli fa presente che tutte le sue contumelie su spese militari, riarmo, appoggio all’Ucraina, impegno con la Nato e via dicendo, LUI, PdC, le ha firamte, sostenute e portate avanti tanto quanto…beh, sarà che Crosetto mi è simpatico (mi fa pensare un pò al tenente Kojak) ho pensato che finalmente qualcuno lo avesse fatto, Crosetto ha tentato di ristabilire una verità sbattendola in faccia ad un pubblico che, spesso, dimentica per comodità.

E… Bravo Crosetto. Si! Devo dire bravo a Crosetto ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo