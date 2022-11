Bravo giorgetti era ora mi permetto di dire sempre w Renzi.PD&5S , Lega , FDI si dovrebbero vergognare , Renzi lo ha sempre sostenuto e gli si sono rivoltati quasi tutti contro, adesso lo prendono e Renzi ha avuto ragione ancora una volta ,ma nessuno glielo riconoscerà a partire dalla stampa schierata con la destra e con la sinistra.Ho l’impressione che tante cose che a Renzi non siano riusciti per il veto del PD , li porterà a termine la destra .Giorgetti ha scoperto l’America dopo Colombo, sono 2 anni che Renzi dice di prendere il Mes, quando lo diceva lui non andava bene, adesso invece? Facile dirlo adesso , molti lo sapevano della convenienza per risanare la Sanità italiana, ma molti hanno preferito al bene dei cittadini l’interesse elettorale di parte, la poltrona in parlamento di qualcuno dei soliti noti. Lampante la differenza tra politicanti e statisti.L’importante che è sempre Matteo a vincere,visto che la sua opposizione è sempre a fin di bene!Tutti coloro che lo hanno sempre combattuto,alla fine fanno quello che Renzi aveva previsto “anni luce” fa.Poichè il Terzo Polo Italia Viva_Azione è la parte centrista,riformista,costruttiva e si muove SEMPRE per il bene del proprio Paese,va bene anche così,se pur criticandolo e massacrandolo,alla fine finiscono a fare tutti come aveva profetizzato Matteo,noi siamo soddisfatti e la consideriamo una vittoria.Il Terzo Polo farà passi da gigante e conquisterà la posizione che merita,possono starne certi coloro che sono ancora scettici.Non per niente Renzi è considerato il miglior politico di questi tempi in Italia e all’estero!!!!

Giancarlo Giorgetti porta a casa da Bruxelles il MES (salva stati). Come sempre, aveva ragione Matteo Renzi

