IL NO DEL PD ALLA MORATTI, PERCHÉ È STATA CON BERLUSCONI, È UNA COPERTURA.

Quelli che credono che il no dei DEM alla Moratti sia perché proviene da FI di Berlusconi, sono degli ingenui.

Bonino, Della Vedova, Dini, Fisichella, Follini, Casini, Mastella, Lorenzin… sono alcuni parlamentari che sono transitati dal cdx al csx, tutti sono stati con Berlusconi, qualcuno anche come ministro, e quando arrivavano all’altra sponda, a sinistra si esultava. Se il Pd fosse un partito serio, prima di rifiutare una candidatura, possibile vincitrice nella regione italiana più importante, si sarebbe dovuto sedere ad un tavolo ad ascoltare ciò che la candidata proponeva e a sua volta avanzare le proprie richieste per un’eventuale adesione. Nulla di tutto ciò è successo, nemmeno la posizione ideologica è plausibile, men che meno il rancore verso Renzi (forse quello alberga solo nella testa del Parigino). Allora, la motivazione vera, in un partito che è rivolto a sinistra, con una componente riformista marginale, è che, se l’operazione Moratti andasse in porto, salterebbe il progetto di alleanza strategica e privilegiata con il MES di Conte. E, i registri di questa operazione che sono sotto rappresentati nella foto, e che hanno in pugno il partito, non permetteranno mai una virata al centro del partito democratico.

Ancora una volta il Pd, come per le recenti elezioni politiche, sceglie una non vittoria.

La mia speranza è che l’operazione Moratti vada avanti comunque, anche se il partito di Letta non l’appogerá, magari saranno gli elettori Dem a sostenerla con il voto.

LETTA, l’ipocrita..

– Presidente del Consiglio con Angelino Alfano, ex Guardasigilli di Berlusconi, Ministro degli Interni.

– Presidente del Consiglio con Beatrice Lorenzin, eletta per 2 legislature nel Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente, Ministro della Sanità

– Ministro nei governi D’Alema e Prodi insieme a Dini, Scognamiglio, Mastella.

– Ora, segretario PD, schiera il partito contro l’appoggio a Letizia Moratti in quanto ex ministro del governo Berlusconi.

Faceva miglior figura dicendo che gli ordini sono di contrastare qualunque iniziativa nella quale sia coinvolto Matteo Renzi, anche a costo di ripetute sconfitte elettorali e del rischio di tracollo del partito.

Quando è stato in ballo il proprio interesse personale, elezioni suppletive a Siena, non ha rifiutato l’appoggio di Renzi con Italia Viva..è un automa, risponde ai comandi di baffino … Ha imbalsamato il PD e quando siterrà il congresso e l’elezione del nuovo seegretario, i giochi saranno fatti; solo le ceneri del pd resteranno..

LETTA ! volevo anche metterla al corrente che alle elezioni il terzo polo ha preso l’8% e ora sta crescendo mentre voi piddini che eravate al 19% state scendendo di giorno in giorno tanto che ora a poco più di un mese vi danno al 16% scarso. Caro! LETAME. Ok non è tutta colpa tua una belle percentuale ce la chi ti vota sono sordi e ciechi, ecco perchè avevate il 19% ora scesi al 16% e continuerete a scendere sempre di più.

