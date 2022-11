PD E LE Elezioni Regionali in Lombardia

La verita è che! Si sono già venduti al m5s, stanno facendo moina, per mantenere persone nel PD, che non vorrebbero soccombere con il m5s! Ma la farsa che va avanti da tempo deve reggere, perché hanno matematicamente voluto perdere le elezioni, perché sono impossibili inconciliabili unire Massimo Dalema con Renzi, che Non essendo un burattino nelle mani di D’Alema, il D’Alema preferisce Conte che come si è visto la sera è di sinistra, la mattina è di destra, come più gli conviene! Quindi Conte è Massimo Dalema! Non ci sono discorsi alti e solo il raggiungimento più basso della politica in loro mano! Purtroppo come si sa, di quaquaraqua è pieno il mondo, invece chi vuole il bene e interesse di tutti fa paura, alle fogne, che raggiungono il loro tanfo ovunque! Quindi dovremo solamente lottare perle persone vere, e difendere a spada tratta come mai è stato fatto! Crederci sempre Arrendersi mai! Il nuovo libro di Renzi, ci darà la trada da percorrere! Avanti!

Elezioni Regionali in Lombardia

Da persona da sempre di Sinistra, faccio o provo a fare alcune considerazioni sulla diatriba in atto che riguarda la Moratti.

La Moratti è stata per anni nel Centrodestra e tutti lo sappiamo e quindi per Letta ed il PD non è candidabile per una coalizione di Centrosinistra.

Comprendo fino ad un certo punto questa considerazione ma vorrei fare alcune considerazioni.

La Lorenzin non veniva dal Centrodestra ed ora è dePD.?

Letta non faceva parte di quella DC gestita da Andreotti, persona dalla dubbia onestà politica, intellettuale e personale

ed ora è Segretario del PD.?

Franceschini non era di provenienza della stessa DC di Letta.

A Bologna il PD non ha “per caso appoggiato nelle recenti elezioni politiche un ex DC che proveniva ed ha governato con il Centrodestra e che risponde al nome Casini.?

Potrei andare avanti per ore a fare nomi dei politici che in origine erano del Centrodestra ed ora fanno parte di una compagine politica di Centrosinistra

Conte che non per obbligo ma per convinzione ha fatto un governo con Salvini e che come Presidente del Consiglio ha portata ti a compimento provvedimenti di Destra e che ora si dichiara a Sinistra del PD e che è a capo di un partito di cui la metà sono sicuramente non di Sinistra, persona che confonde i “pensieri della sera con quelli del mattino” merita di essere rincorso dal PD.?

Considerato che il 3• Polo propone una candidatura per la Regione Lazio di una persona del PD, D’Amato, perché non si comincia a ragionare sul merito/competenza visto che la Moratti NON È PIÙ DEL CENTRODESTRA.

Ho una convinzione che non cambierò nemmeno sotto tortura ed è quello che qualcuno mediti per portare il PD all’autodistruzione per poi dare la colpa a Renzi, invece di impegnarsi a fare al proprio interno quei cambiamenti radicali che per anni ho auspicato.

Qui non si tratta di questioni di provenienza ideologia da di politica impegnata non al cambiamento per essere di aiuto al paese, ma di qualcosa di digustoso, almeno per me, proveniente dal PCI e giunto al PD e che ora mi sono chiamato fuori perché tradito su tutta la linea.

PD E LE Elezioni Regionali in Lombardia ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo