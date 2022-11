MOBBING DI STATO. C’è ancora chi ha dei DUBBI…? Certo…I FANNULLONI e gli INCAPACI. …

C’è ancora chi ha dei DUBBI…? Certo…I POLTRONARI I MAFIOSI I FANNULLONI e gli INCAPACI INCOMPETENTI e tutti i boccaloni ITALICI CHE GLI SOSTENGONO

La storia si ripete, la magistratura ha disintegrato un importante partito politico, poi ha fermato le sue indagini salvando il PCI. Faldoni che si perdono tra Germania e Italia, CD che si rompono etc etc. Il potere dei magistrati di influire pesantemente sulla politica deve essere ridimensionato. Non devono essere i giudici ad imporre i politici, a farne sopravvivere alcuni a loro discrezione. Le sentenze emesse appena prima delle elezioni, le notizie fatte uscire dai tribunali mi fanno credere di non essere nella patria del diritto. Adesso tocca a Renzi subire.

“Ormai da dieci anni mi chiedo come ci si possa sentire nei panni di #MatteoRenzi, fatto oggetto di un attacco concentrico, violento, implacabile e ossessivo da parte della #stampa, della #magistratura, della #scuola e del mondo politico.

Mi chiedo cosa possa aver mosso questi #poteri dello Stato e della Repubblica contro un uomo.

Amato dalla base di un partito nato per innovare; osannato come homo novus dai settori più disparati della comunità nazionale, che gli diedero alle elezioni europee il 40% dei voti; coraggioso legislatore capace di rimuovere i ritardi storici nel campo dei #diritticivili; interlocutore senza complessi dei leader delle più importanti democrazie del mondo.

E poi: trattato come un corpo estraneo da chi lo aveva eletto segretario con un plebiscito, avversato dagli stessi compagni di partito nostalgici del 20%, e poi odiato dagli stessi sostenitori che in parlamento votavano compatti ogni iniziativa legislativa del governo su #riforme, #scuola e #lavoro; e quindi tradito dal suo partito nel #referendum del 2016, proprio quando andava a compimento un disegno di riforma dello Stato, che avrebbe superato i rapporti conflittuali tra Stato e Regioni e rinnovato gli schemi di governo desueti e farraginosi.

Mille giorni di governo efficiente, con una leadership determinata a condurre fuori dalle secche il Paese, imbrigliato nei fondali limacciosi di privilegi medievali, per guidarlo verso nuovi indirizzi.

Perché tanto #odio contro quest’uomo? Perché tanto malanimo, tanta acredine?

Per paura di perdere posizioni di potere (magistratura), di dover sottostare a giudizi di merito (scuola), di vedere sorgere un nuovo #Centrosinistra capace di superare il nostalgismo verso un passato segnato da sconfitte clamorose?

Probabilmente tutto questo, cui si aggiunge l’inveterata allergia nazionale al buongoverno e all’odio verso chi vorrebbe il cambiamento e quindi il sacrificio del proprio “particulare”.

#Renzi non è una caso “politico”. È lo specchio dei tempi che viviamo.

È l’esempio di un #mobbing generalizzato, dell’accerchiamento di una preda, dell’accanimento mediatico da parte dei professionisti dell’odio, dei persecutori fanatici e prezzolati.

È l’esempio di uno #stalking senza tregua, in cui la vittima è pedinata in ogni suo passo, sorvegliata con opprimente insistenza anche nella sua casa, nei suoi affetti, nei suo viaggi.

Esempio di #persecuzione, di #violenza, consumate nel silenzio generale di chi dovrebbe vigilare sulla sana informazione e punire chi infrange la legge.

Ed é odiato da chi, accusandolo di rappresentare una minima percentuale dell’elettorato, non sopporta che sia capace di sommuovere equilibri politici storicamente stratificati, di impedire alleanze spurie tra #populisti e #democratici, di spingere a maggioranze di governo efficienti.

Nulla di nuovo sotto il cielo. È destino dei leader essere traditi, essere pugnalati nella curia. Aveva ragione Churchill quando, alla moglie che non sopportava la sua sconfitta alle elezioni pochissimo tempo dopo aver distrutto il nazismo, rispose : “I popoli non hanno l’obbligo della riconoscenza”.

Chi non vuole riconoscere le qualità di Renzi si rifugia nel patetico: “Sì, ma non é simpatico, è un narcisista, un egocentrico”.

Si scambia la responsabilità delle proprie azioni con la loro narcisistica personalizzazione, la rivendicazione dei propri progetti politici con quella dell’egocentrismo dell’uomo “solo al comando”.

Ogni leader degno di questo nome ha un disegno politico che persegue con decisione, con forte cipiglio. Spesso la diplomazia non basta e si va avanti a colpi d’ascia.

Renzi ha vinto #primarie, ha rottamato esponenti politici mummificati nel passato, ha posto il parlamento davanti alle proprie responsabilità superando con spregiudicatezza trappole e steccati pur di far approvare leggi che resteranno nella storia della Repubblica.

Ha spezzato legami di potere e rendite di posizione.

Che sia stato tradito al traguardo aggiunge onore alla sua persona e disprezzo per i traditori.

È un homo novus, odiato da chi ne teme la capacità di intuire gli avvenimenti e di governarli.

Tanto avversato e odiato da troppi per non pensare che abbia ragione. E per questo deve continuare nel suo impegno politico”

MOBBING DI STATO.

