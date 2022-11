Conte essere falso è viscido ,invece di dire c……perche’ non accetta confronto con Renzi?a voi la risposta.

Conte in Conferenza Stampa per le Regionali nel Lazio fa sapere che” Con questi vertici abbiamo difficoltà a sederci nello stesso tavolo” e poi non contento precisa che tuttavia un’alleanza presuppone la rinuncia al termovalorizzatore…e non contento ancora ricorda che i problemi di Roma sono rimasti tutti sul tavolo”

Anch’io però voglio ricordargli qualcosa e cioe’ che nella giunta regionale siedono due assessori del M5s in quanto a suo tempo Zingaretti apri’ loro le porte.Se ci sono tante difficoltà e non vuole fare ammucchiate perché non ha provveduto a ritirarli? Certamente Gualtieri arranca, ma e’ anche vero che tutti i problemi li ha ereditati da Raggi che in 5 anni da Sindaco non ha avuto la bacchetta magica promessa per diventare Sindaco!

Non solo Conte fa l’Azzeccacarbugli con una faccia alla “Giachetti”,ma si sente già padrone dello stesso Pd, forse perché spera di risucchiarlo completamente.Infatti ,sempre in una Conferenza Stampa con la voce stridula e le giugulari gonfie,ha stoppato anche le candidature al Copasir di Guerini e Borghi,sponsorizzando #Boccia.Boccia? Chissà perché! Forse perché già grillino che lo potrebbe favorire in qualche approfondimento di troppo su certi comportamenti passati alquanto oscuri?!

Purtroppo sente di avere in pugno il Pd e si comporta da desposta sperando quanto prima di dare il colpo fatale.

Conte essere falso è viscido ! QUANTE FACCIE DI TOLA TIENE. (TOLA IN BRESCIANO SIGNIFICA LATTA) ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo