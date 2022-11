“Italia irresponsabile”. La Francia accoglie Ocean Viking e accusa: “Comportamento inaccettabile”

La prima contromossa francese è lo stop al trasferimento e all’accoglienza prevista di 3500 rifugiati attualmente in Italia. E lo stesso invito lo ha rivolto alla Germania “e a tutti gli altri partecipanti al meccanismo di solidarietà”. Non mi sembra che il governo italiano abbia fatto un buon affare…Ora il governo italiano sarà contento che la nave Ocean Viking con 237 migranti a bordo ha lascia l‘Italia, ma in cambio deve tenersi i 3500 migranti che erano destinati ad essere trasferiti in Francia. Quindi, ne cacciano 237 ma ne devono tenere 3500. Se questo è il modo di fare bene all‘Italia, è meglio che l’attuale governo cambia rotta ed i suoi sostenitori se ne stiano zitti per la figuraccia che fanno fare all‘Italia.

PARLIAMO DI ACCOGLIENZA! Bene ITALIANI LO SAPETE CHE! LA Germania al primo posto. Poi Francia. Poi spagna e quarta Italia. Rispetto alla Germania, percentuali basse da noi. Vabbè, poi girano credenze diverse, ovvio. Comunque di bollette non si parla più? E di lavoro? E di giovani? Immigrazione resta il grande cavallo di battaglia.

La nave della ong sbarcherà domani a Tolone. La prima contromossa francese è lo stop al trasferimento di 3.500 rifugiati ora in Italia.

La nave Ocean Viking sarà accolta domani dalla Francia nel porto di Tolone, nel Var, e “un terzo” dei passeggeri migranti sarà “ricollocato” in Francia. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Gérald Darmanin dopo il Consiglio dei ministri, annunciando inoltre che la Germania si è impegnata ad accogliere un altro terzo dei migranti che rispetteranno le condizioni per beneficiare dell’asilo o di un titolo di soggiorno e che altri Stati europei “ci stanno attualmente comunicando il numero di persone che sono disponibili ad accogliere sul loro territorio”. Darmanin ha anche denunciato la “scelta incomprensibile” dell’Italia di non accogliere la Ocean Viking, che ha 231 migranti a bordo. “La Francia si rammarica profondamente che l’Italia non abbia deciso di comportarsi da Stato europeo responsabile”, ha detto. “La gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo è un problema europeo che riguarda tutti noi, che chiede una risposta europea”. Il ministro ha anche sottolineato l’eccezionalità della situazione. “Ho chiarito, su richiesta del Presidente della Repubblica, che è in via eccezionale che accogliamo questa nave, visti i quindici giorni di attesa in mare a cui le autorità italiane hanno sottoposto i passeggeri”, ha detto il ministro. La prima contromossa francese è lo stop al trasferimento e all’accoglienza prevista di 3500 rifugiati attualmente in Italia. E lo stesso invito lo ha rivolto alla Germania “e a tutti gli altri partecipanti al meccanismo di solidarietà”.

Dopo la decisione dell’Italia, la Francia annuncia inoltre discussioni a livello europeo: “La Francia organizzerà nei prossimi giorni, con la Commissione Europea, e con la Germania, una riunione che definirà – nel pieno rispetto del diritto internazionale – un quadro che permetta di trarre le conseguenze dell’atteggiamento italiano, di regolare meglio le azioni di soccorso in mare da parte delle navi delle Ong nel Mediterraneo”, ha detto ancora Darmanin. Il ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi, a seguito di queste dichiarazioni, definisce “incomprensibile” la reazione della Francia. “Di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234 migranti, quando l’Italia ne ha accolti 90 mila solo quest’ anno, è totalmente incomprensibile, tenendo conto anche dei continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone. Ma dimostra anche quanto la postura delle altre nazioni di fronte all’immigrazione illegale sia ferma e determinata. Quello che non capiamo è in ragione di cosa l’Italia dovrebbe accettare di buon grado qualcosa che gli altri non sono disposti ad accettare”.

Il governo francese aveva dato già il via libera all’evacuazione medica di tre dei 234 migranti inizialmente a bordo della Ocean Viking e a un accompagnatore, dopo un messaggio del capitano “che richiedeva l’evacuazione di persone in pericolo”. I quattro si trovano in osservazione nell’ospedale di Bastia inn Corsica. La Ocean Viking ha salvato i migranti, alcuni dei quali quasi tre settimane fa, tra la Libia e l’Italia, quando stavano cercando di raggiungere l’Europa su imbarcazioni di fortuna, attraversando la rotta migratoria più pericolosa del mondo.

La nave è l’ultima delle quattro umanitarie che avevano raccolto un totale di mille migranti e a cui l’Italia ha chiuso i suoi porti. Per questo l’Ong, che ha sede a Marsiglia, si è rivolta alla Francia. Ieri la Commissione europea aveva chiesto lo “sbarco immediato nel porto sicuro più vicino”. Altre tre imbarcazioni di Ong sono riuscite a far sbarcare tutti i migranti salvati. Attraccate a Catania da domenica, le navi Geo Barents di Medici Senza Frontiere (MSF) e Humanity 1 dell’omonima Ong tedesca hanno fatto scendere i loro passeggeri martedì sera, dopo che le autorità italiane avevano inizialmente rifiutato di accoglierli tutti, accettando solo donne, bambini e malati, una strategia descritta dal governo italiano come un modo per fare pressione sull’Ue affinché aiutasse maggiormente l’Italia. La Rise Above ha sbarcato tutti i suoi 89 superstiti in Calabria martedì. Da giugno, un sistema di ricollocazione, che aveva già visto un primo round nel 2019, prevede che una dozzina di Stati membri, tra cui Francia e Germania, ospitino volontariamente 8.000 migranti arrivati in Paesi come l’Italia, vicini alle coste libiche. Tuttavia, solo 164 migranti sono stati ricollocati nel 2022 dall’Italia verso altri Stati membri, 117 dei quali nell’ambito del meccanismo adottato a giugno. Un numero insufficiente, dice l’Italia, che sostiene che dal 1° gennaio sono arrivati sulle sue coste circa 88.100 migranti, di cui solo il 14% tramite navi umanitarie.