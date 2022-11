L’aria sta cambiando, ha detto Matteo Salvini perché una delle navi in attesa a Catania è partita per la Francia. Pero non dice che la LEPEN sua collega ideologica non la vuole far atraccare.

Quello che è’ più grave , essendo che si tratta di meno del 10% quelli salvati dalle ONG è’ che SALVINI MELONI STANNO LUCRANDO SULLA PELLE DI QUESTI POVERI DISPERATI PERCHÉ’ I DECEREBRATI ABOCCANO ALLE LORO BALLE. IO SO GIORGIA

“ SONO CRISTIANA” A PAROLE

MA QUALE CRISTIANA? LACRITIANITA DEL IMBAMOLARE LE MENTI DEBOLI PER I PROPRI INTERESSI ELETTORALI. (VOTI RUBATI CON L’INGANNO CON L’AIUTO DEL IGNORANZA DEL ARROGANSA ANALFABETA ITALICA) E ORA NON SANNO FAR ALTRO CHE CACIARA.

L’aria sta cambiando, ha detto Matteo Salvini perché una delle navi in attesa a Catania è partita per la Francia, dove saranno fatti sbarcare tutti. Sulla nave c’erano bambini e casi di polmonite. Su una delle navi erano stati sbarcati i fragili, quelli la cui salute è a rischio. Il resto, secondo il ministro Piantedosi, è «carico residuale». Fra il «carico residuale» il deputato Angelo Bonelli ha trovato un minore di cui non si era accorto nessuno. È stato fatto scendere. Le

autorità sanitarie, ha detto ancora Bonelli, non si erano nemmeno accorte di una epidemia di scabbia. Si attendono decisioni. Il comandante di una delle navi, intimato a lasciare subito il porto, non lo ha lasciato perché dice di non poterlo fare sinché avrà gente a bordo, e si è rivolto al Tar. Si attende il Tar. Due migranti si sono buttati in mare per raggiungere terra, uno aveva trentanove di febbre ed è stato ricoverato. L’altro aspetta sul molo che gli lascino

raggiungere la moglie e le quattro figlie. A Catania no, ma a Reggio Calabria da una nave sono stati fatti scendere tutti. A Catania i pakistani hanno cominciato lo sciopero della fame. Il governo italiano chiede supporto dalla Ue che risponde («a malincuore»): avete torto, fateli scendere. Si ricorda che il novanta per cento dei migranti che arriva via mare, arriva sulle navi di Guardia di finanza e

Guardia costiera, il dieci per cento su quelle delle Ong. La Asl di Catania ha trovato la soluzione sanitario-legale per farli scendere tutti: c’è un «elevato rischio psicologico». Per dire, cari amici del governo, che dovreste soprattutto difendere i confini fra la cattiveria e il ridicolo.

Migranti, dietrofront della Francia e nuove ingerenze: «L’Ocean Viking resti in Italia»

È durata appena 12 ore la schiarita tra Italia e Francia sui migranti a bordo dell’Ocean Viking. Come si ricorderà, ieri Parigi si era detta disponibile ad accogliere a Marsiglia i 234 migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla Ong battente bandiera norvegese. In risposta, una nota di Palazzo Chigi aveva espresso «sentito apprezzamento» per la decisione francese «di condividere la responsabilità l’emergenza migratoria, fino ad oggi rimasta sulle spalle dell’Italia e di pochi altri Stati del Mediterraneo, aprendo i porti alla Ocean Viking». Insomma, tutto sembrava filare liscio.

La nave Ong ha 234 migranti a bordo

Almeno fino a qualche minuto fa, quando è intervenuta una dura presa di posizione di Olivier Veran, portavoce del governo francese, che in un’intervista a Franceinfo ha bollato come «inaccettabile» l’atteggiamento del governo italiano. Non solo: Veran ha anche sostenuto che la nave con a bordo i 234 migranti «dovrebbe essere accolta in Italia» dal momento che, ha spiegato, «l’imbarcazione è ancora nelle acque territoriali italiane». Morale: Parigi auspica che «l’Italia svolga il suo ruolo e rispetti i suoi impegni europei». Il che, tradotto, a meno di una clamorosa smentita, significa che dell’impegno francese di ieri non resta più nulla. Al suo posto c’è invece una presa di posizione che somiglia tantissimo a un’ingerenza.

La situazione a Catania

Non si spiegano altrimenti le successive parole di Veran quando afferma che «nessuno lascerà che questa barca corra il minimo rischio». Assicurando nel contempo che le autorità francesi monitorano in tempo reale l’evoluzione della situazione dei migranti a bordo. Intanto, va normalizzandosi la situazione nel porto di Catania. Tutti i migranti sbarcati ieri dalle due navi Ong, la Humanity 1 e Geo Barents di Medici senza frontiere, hanno trovato ospitalità in un impianto sportivo comunale, il Palaspedini. Se la Geo Barents riprenderà la navigazione non appena farà il rifornimento, la posizione di Humanity 1 sarà resa nota oggi durante una conferenza stampa prevista per le 11 al molo di Levante.

L’aria sta cambiando, ha detto Matteo Salvini perché una delle navi in attesa a Catania è partita per la Francia. Pero non dice che la LEPEN sua collega ideologica non la vuole far atraccare. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo