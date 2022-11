Letta patetico veramente patetico, avrebbe dovuto, dopo la sconfitta delle elezioni politiche da parte del PD, dare subito le dimissioni per manifesta incapacità di segretario dello stesso partito invece continua imperterrito nelle sue scelte errate e così facendo porterà il partito alla distruzione completa. Meglio se si finge morto, politicamente. Be fingere non serve politicamente è morto!

Letta ha anteposto l’interesse personale e di partito all’interesse del Paese e cosa grave facendosi offuscare la mente dal rancore personale verso Matteo Renzi e questo è stato evidente a tutti escludendolo dal campo largo con la scusante che con il 2% non avrebbe portato voti. Grave errore!

Ora il tapino non sa come rimediare consapevole di annientare il partito con l’alleanza con i 5 stelle, ma una riflessione è d’ obbligo: i compagni progressisti e riformisti all’ interno del Pd si stanno rendendo conto di questa evoluzione e che ci stanno a fare ancora al suo interno?

Patetico, davvero patetico! Leggere la lettera di Letta, pubblicata su un giornale amico, per costruirsi l’alibi di essere vittima anche delle opposizioni, è davvero mancanza di rispetto per se stesso, per la verità dei fatti, per la storia oramai scritta e certificata dai media, ma poi soprattutto per gli altri che tira in ballo, avendo dimenticato già tutto quello che è successo con Renzi, Calenda e Conte. Che non voglio raccontare, perché tutti sanno e mi voglio dedicare a fare solo due riflessioni, su quanto da lui sostenuto. Chiede ai tre di fare opposizione comune al governo Meloni. Tolto Conte, col quale può parlare sono un altro cialtrone come lui, perché almeno si capiscono, Renzi e Calenda non hanno bisogno di dire un no pregiudiziale a quanto Letta chiede! Ma il no viene fuori dai comportamenti straperdenti di Letta che invano nel prepararsi alle elezioni ha fatto qualcosa di positivo perché una coalizione riformista, liberale e democratica potesse essere composta! Perché come Renzi e Calenda, più volte hanno sostenuto, con Conte non ci sarebbero stati mai, anche se costretti a vendersi l’ultimo paio di pantaloni prima di andar nudi. E poi ancor più grave. Come giustifica ora il no secco ad accordi con Renzi, perché avrebbe fatto perdere più voti di quanti ne portasse? O come poter fare una lista con Calenda avendo imbarcato Fratoianni e Bonelli, i resuscitati no a tutto. E ce ne accorgiamo in questi giorni dove oramai il Pd si è reso l’appestato di turno, dal quale, quindi, scappano tutti? Per colpa di chi? Di Conte, che gli sta fregando sotto gli occhi di tigre, tutti i voti senza che Letta tocchi palla? Per colpa di Renzi e Calenda, che visti i presupposti suicidi politici di Letta lo tengono lontano nel momento in cui tutto pare voglia fare Letta, fuorché la cosa più giusta e semplice, far capire con chi sta, dove sta, cosa vuole e cosa pensa di fare? Il problema è che a queste domande Letta per furbizia, magari, ma per insipienza, sicuramente, risposte non può dare, perché non le sa manco lui dove si trova e quale strada seguire. Lo faccia prima che collabori ancor di più a svuotare il suo partito, oramai divenuto bancomat a gratis di Conte e terzo polo. Queste sono verità sacrosante. Il PD non ha una linea. È un partito impazzito, senza guida e senza freni. Frantumato all’interno e senza vie di uscite, senza coraggio e senza anima. E perché ciò si riuscisse a fermare il prima possibile si inventano le primarie del 12 Marzo, quando, mi chiedo, ci saranno ancora i PD per fare i gazebo e portare al voto 2 milioni di votanti, come fu con Matteo Renzi? O per il Pd sarà suonata in anticipo la campanella del fu partito che non c’è più? Ecco segretario Letta, la sua lettera è inutile, piena di pura retorica, di avvilente vittimismo, di mediocre e raccontata esposizione sbagliata degli eventi citati, di una mai celata dose di rancore politico ed umano che lo ha guidato, che, a volte, per nome e per conto del popolo italiano andrebbe definitivamente messo da parte! Ma non tutti ne sono capaci. Se, dunque, a quanto nei contenuti Renzi e Calenda siano distanti da lei, sommiamo i fatti personali mai sopiti, é chiaro che non si sarà mai capaci di costruire un patto delle opposizioni vero, dato da divergenze politiche e programmi diversi, che segnano la distanza che separa chi vuole una Italia riformista e chi sceglie di correre ad acchiappare i populismi di Conte e compagnia! Concludendo on Letta, lei con questa lettera certifica di aver visto una realtà diversa dalla mia, dalla verità, dalle cose che sono successe, che hanno impedito un benché minimo approccio ad un accordo pre elezioni. E la colpa è solo sua. Di Conte, non parlo, non mi interessa, non sarà mai nei miei pensieri! Ed a distanza di due mesi e più dalla presentazione delle liste, il suo No a Renzi ed il rifiuto di Calenda ad un accordo pasticciato, hanno aperto a noi renziani e terzo polo una prateria davanti per correre liberi a cercare quegli uomini e quelle donne che potrebbero essere domani il futuro del nostro Paese, con i nostri leader, sempre più presenti ad organizzare il nuovo partito che sarà la vera sorpresa e rivelazione delle prossime elezioni europee!

