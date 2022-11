Pd, Letta il nuovo calimero: “Tutti contro, fanno opposizione a noi invece che al Governo”

Il Presidente cinque stelle e il Segretario PD entrambi in stato confusionale. La fiducia è una cosa seria, cosa che in questo momento ben pochi la darebbero a questi due politici, troppo distanti tra loro.

Trovo perfino divertente che Conte,attacchi quotidianamente il piddi, considerato che ha partecipato a 3 governi con chiunque passasse per strada. Se invece l’obbiettivo è surclassare il piddi, rubandogli i voti,secondo i sondaggi, sta funzionando.

POI. Mi pare che le discussioni “che definire politiche è fin troppo : al massimo di condominio” vertano su chi candidare sulla base di un presunto potere…Ma si dimentica che il “potere” è nelle mani della gente (o e volete del popolo degli elettori) gli elettori non sono poi così condizionati dai partiti ( contano le emozioni e le speranza di ognuno !) IL VERO PROBLEMA RESTA cosa viene PROPOSTO NEI PROGRAMMI E CHE COSA SI INTENDE FARE NELLE REGIONI AL VOTO (sempre che l’elettore si fidi del canditato ….!)

Letta e’ davvero un personaggio senza testa politica , di una pochezza immensa. E tutti nel Pd tacciono o borbottano senza concludere nulla ! Uno spettacolo indecoroso in uno scenario politico assolutamente penoso di cui peraltro il Pd rappresenta il punto più’ basso. La politica in Italia e’ nelle mani di personaggi inqualificabili se non indecenti : non parliamo della destra che presenta caporioni di un livello assolutamente indecoroso dalla carciofara prima ministra, all’uomo dalla felpa facile vice primo ministro per arrivare al nonnetto di Arcore che poveretto e’ davvero rimbambito , ma non parliamo poi del resto: dal Pd di cui ho già’ scritto e che rappresenta il punto più’ basso della politica di oggi , per arrivare a dire dei neoliberisti arruffoni Calenda e Renzi che sono due narcisisti sfrenati che pensano di essere il sale della terra mentre sono ben altro che sta in terra (ed avete capito a cosa mi riferisco). Lasciamo poi perdere i 5s che sono la parte meno indecorosa tutto sommato oggi presente nella politica italiana pur senza storia alle spalle , nati come sono dai vaffa di un comico il che la dice lunga sulla loro natura. Il resto poi e’ zero se non sotto zero da Fratoianni a Bonelli a Più’ Europa che sono ectoplasmi della politica italiana non da ora ma da sempre. Insomma uno scenario terrificante. Un orrore sotto i nostri occhi che si mostra tutti i giorni in Tv , su tutti i media . Sono letteralmente schifato e per la politica italiana non vedo futuro.

“Tutti contro il Pd: Calenda, Conte e Renzi sono ancora in campagna elettorale. Stessi i toni, simili le forzature dialettiche, a dimostrzione che quando si tratta di interessi di parte, alla fine possono emergere paradossali affinità elettive anche tra chi ha passatto anni a farsi reciprocamente la guerra”. Lo scrive il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in un intervento sul Corriere della Sera. “Nel mentre la destra ha vinto le elezioni e Giorgia Meloni governa l’Italia. Eppure tutti e tre ritengono – è l’affondo di Letta – che fare opposizione al Pd sia più redditizio che fare opposizione al governo più a destra della storia della Repubblica”.

PORELLO IL CALIMERO LETTA SI LAMENTA PER! Il pressing di Conte nel Lazio, il ritiro di Cottarelli e Pisapia in Lombardia e il partito spaccato su Moratti: psicodramma Pd in vista delle Regionali.

Il voto di primavera manda nel caos i democratici, senza guida dopo la decisione di Letta, segretario traghettatore, che ha optato per un percorso lungo: per la nuova leadership bisognerà aspettare marzo. Per allora in Lombardia e Lazio si sarà già votato. “Non possiamo permetterci un percorso troppo lungo”. Il rischio, per i dem, è replicare la strategia delle politiche: rompere coi 5 stelle ma pure con Azione. Nardella avverte: “Così rischiamo la scissione”

Questa tattica di logoramento, efficacissima e rodata da ormai 30 e più anni, di infilare questi soggetti, cavalli di Troia senza i cavalli,si e rivoltata contro chi la praticava, ma è pure il simbolo della decadenza dell’elettore prima ancora che dei partiti. LETTA E CONTE e soci fanno soltanto quello che hanno sempre fatto. Ma non perché siano intelligenti o furbi, sono soltanto ben protetti da consorterie mafiose, e da elettori troppo orgogliosi per proporre una vera alternativa o troppo stolti per capire, ma credono che ci sia un filo che collega la Moratti, Sala, Formigoni, Fontana, Comunione e Liberazione, la sanità privata e la ndrangheta. Ma in realtà non importa a nessuno in Lombardia. Il denaro, il lavoro anzi, ops, l’impiego, gli stranieri che rubano il lavoro, questo importa. I fiumi di droga che scorrono in Lombardia, i furti della sanità privata, l’inquinamento del suolo pubblico e dell’atmosfera e i tumori, quelli non sono problemi che possono muovere un progetto politico alternativo fra un fallito come Fontana e una come la Moratti e il suo saper fare, fra due scassinatori (LETTA e CONTE)

Pd, Letta il nuovo calimero: “Tutti contro, fanno opposizione a noi invece che al Governo” ultima modifica: da

