Stelle cadenti. Bettini e D’Alema sulle spoglie del Pd

Le iene che pasteggiano presso il cadavere.Due becchini per un funerale. Conte gli avrà promesso qualche ministero o incarico pubblico pesante.Ma porelli! Conte non puo’ promettere nulla non andra mai al governo. Ma i becchini sperano il moro (CONTE) risusiti.Soliti illusi, non ne beccano una,e si che sono una vita che sono in politica! e hanno sempre creato sempre grossi problemi ,per noi ITALIANI.

D’Alema, quello dalle scarpe da un milione di lire, la barca a vela e la scorta di sei uomini per portare il cane a pisciare……e ancora c’è qualcuno che lo ascolta?

Ma come si fa a spingersi nelle braccia di Conte che l’unica virtù che ha è quella di parlare senza dire nulla, quella di rimandare, quella di ritrattare in base ad esigenze elettorale. Può fare affidamento solo sui percettori di rdc e bonus vari! Sparito questo sparisce Conte. E i becchini sono attirati, calamitati dalla contorta filosofia contiana: “Salvo intese!”…che cela anche un superbo stile casalinese!…. autolesiolismo allo stato puro, prova provata della sconsiderata antitesi, ai saggi insegnamenti di quel galantuomo di Berlinguer!

Se gli italiani hanno bisogno di queste persone, allora siamo proprio messi male.Hanno mandato in rovina il PD e ancora insistono! Vanno mandati tutti a casa e va fondato un vero partito socialista altrimenti cari PIDIOTI .Vi dico, ABBANDONATE IL TITANIC PD. QUELLI DEL PD che ancora si considerano di sinistra e progressisti abbandonino il decrepito Titanic che sta affondando nella vergogna di un mare di valori e ideali traditi.

I VERI NEMICI DELL’ITALIA GENTE SENZA UN BRICIOLO DI UMANITA’

Sono tornati – uno da alate teorie sempre sbagliate, l’altro da un passato che meriterebbe diversa uscita – per spingere il partito verso Giuseppe Conte. Del quale non hanno capito nulla, né più capiscono dove sta andando il Paese.

È il classico esempio di come confondere la soluzione – presunta tale, con una certa considerazione di sé – col problema, la malattia con la cura, la finta modestia – già sentito: “il contributo al dibattito” – con la faccia tosta di chi dà lezioni senza mai dare conto del non averne azzeccata una da anni. È tutto questo il libro di Goffredo Bettini, “Sinistra da capo”, con annessa operazione politica: la presentazione col fu “punto di riferimento dei progressisti” Giuseppe Conte e Andrea Orlando, che del libro ha scritto la post-fazione e che del congresso (quando si farà) è il candidato ideale di Bettini, alla ricerca, da aspirante Machiavelli in servizio permanente effettivo, di un novello Principe..

Stelle cadenti. Bettini e D'Alema sulle spoglie del Pd

