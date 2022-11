ADESSO AVETE ROTTO IL CAZZO.TUTTI QUANTI.

“SUI MIGRANTI SERVONO SCELTE CONDIVISE DELL’UNIONE EUROPEA” – SILENZIO, PARLA SERGIO MATTARELLA! IL CAPO DELLO STATO È A MAASTRICHT PER L’ULTIMA TAPPA DELLA SUA VISITA DI STATO NEI PAESI BASSI, E HA VOLUTO MANDARE UN MESSAGGIO A MELONI (E MACRON): “CI È RICHIESTO UN SALTO DI QUALITÀ, SCELTE CORAGGIOSE E LUNGIMIRANTI. EVADERLE VORREBBE DIRE RASSEGNARCI ALL’IRRILEVANZA” – “NON È IL MOMENTO DELLE ESITAZIONI O SCELTE EGOISTICHE. AL CONTRARIO SERVE CORAGGIO”

MATTARELLA A MAASTRICHT,ULTIMO GIORNO DELLA VISITA IN OLANDA

(ANSA) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Maastricht, ultima tappa della sua visita di Stato nei Paesi Bassi. Il capo dello Stato terrà un discorso a trent’anni dalla firma dello storico Trattato europeo.

MATTARELLA, SU ENERGIA BASTA EGOISMO, ORA SCELTE CORAGGIOSE

(ANSA) – “Bisogna ripensare le scelte in materia energetica: non è il momento delle esitazioni o scelte egoistiche. Al contrario serve coraggio”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Maastricht in occasione dei 30 anni dalla firma del Trattato.

UE: MATTARELLA,ORA SALTO QUALITÀ E SCELTE LUNGIMIRANTI

(ANSA) – “Ci è richiesto un salto qualità, scelte coraggiose e lungimiranti. Evaderle vorrebbe dire rassegnarci all’irrilevanza”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Maastricht in occasione dei 30 anni dalla firma del Trattato.

MATTARELLA, SU MIGRANTI SERVONO SCELTE CONDIVISE DELLA UE

(ANSA) – Sul tema dei migranti servono “scelte condivise dell’Unione europea”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Maastricht in occasione dei 30 della firma del Trattato.

